香港故宮文化博物館舉辦講座　邀請故宮博物院常務副院長婁瑋主講

西九文化區藝術周本周一（20日）起一連五日舉行，香港故宮文化博物館特別邀請故宮博物院常務副院長婁瑋昨日（22日）在館內演講廳主持「中國故事講座：故宮的幾個側面」公開講座，從多元視角分享故宮博物院作為世界文化遺產的獨特魅力、創新發展，以及與香港故宮文化博物館攜手弘揚中華優秀傳統文化的計劃。



故宮博物院常務副院長婁瑋主講「中國故事講座:故宮的幾個側面」公開講座。（香港故宮文化博物館提供圖片）

故宮博物院常務副院長婁瑋表示，故宮博物院是中華五千年文明的延續，作為世界文化遺產和中國最大的古代文化藝術博物館，故宮博物院的其中一個願景，是要建成文明交流互鑑的中華文化」會客廳」。

婁又指，香港故宮文化博物館的使命和發展方向與故宮博物院完全一致，期望未來深化兩館之間的合作，讓更多香港及海外觀眾能夠欣賞故宮珍藏，攜手向世界各地分享中華傳統文化的博大精深，傳承弘揚故宮承載的中華優秀傳統文化，「說好中國故事」。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士感謝故宮博物院的全力支持，除了借出900多件珍貴文物在香港故宮文化博物館展出之阱，更聯合策劃多個專題及特別展覽，攜手推動中華文化。

吳特別感謝婁副院長是次到港，分享故宮博物院的願景和計劃，期盼未來能與故宮博物院有更緊密合作和交流，推動文明交流互鑑，讓中國的文物工作在國際博物館領域作出更大貢獻。