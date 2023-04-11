五一遊行｜職工盟兩前成員申辦　料500人參加　冀傳承五一精神

疫情期間，礙於防疫理由，五一遊行一直未有舉行，今年社會邁向復常，已解散的工會組織職工盟，其前主席黃迺元、及前幹事杜振豪今午（11日）在社交平台開設專頁，並發文宣布已於4月9日下午以個人名義入紙申請舉辦五一遊行，並在文中坦言，近月申請遊行屢有爭議，明白在今天的香港社會舉辦遊行之難，但仍望傳承五一的精神意志。



職工盟前主席黃迺元受訪指，現計劃於5月1日下午3時舉辦五一遊行，由維園起步，遊行至政府總部，預計有500人參與。被問到如警方提出要求遊行人士需有識別，會否配合，他回應指不希望在政府或警方提出要求前，就任何預設要求作評論，但表明如有一些事情令遊行變得「不自由」，相信亦不符合公眾期望。



職工盟未解散前，曾多年舉辦五一勞動節遊行。（資料圖片）

▼疫情期間職工盟曾於五一擺街站▼



以個人名義申請遊行：仍望傳承五一的精神意志

職工盟前主席黃迺元及前幹事杜振豪今午在社交平台專頁「香港五一遊行2023（申請中）」撰文，題為「為何申請五一遊行」，公布已在4月9日下午，以個人名義入紙申請舉辦五一遊行。

黃迺元及杜振豪在文中重提五一勞動節的起源，並詳述1886年的芝加哥「乾草市場事件」，並稱希望闡述五一歷史傳統對工人運動的意義，指出今天歐洲國家推行相對合理的勞工及福利制度，絕非從天而降。

他們提到，有些社會賢達會宣稱遊行示威不重要，工人有其他「發聲」渠道，政府會「聆聽」意見，但他們認為：「如果改變社會是這麼簡單，世上早就沒有勞工問題」。

他們表示，不能天真地相信一場數百人的遊行能夠製造甚麼壓力、可以推動甚麼改變，且近月申請遊行屢有爭議，他們更明白在今天的香港社會舉辦遊行會遭遇甚麼挑戰和風險，但認為正因為舉辦之難，更突顯出舉辦遊行、或努力嘗試舉辦遊行的意義所在，他們希望不論香港尚有多少空間，仍望傳承五一的精神意志。

職工盟前主席黃迺元（資料圖片／盧翊銘攝）

職工盟前主席黃迺元受訪指，現時計劃於5月1日下午3時舉辦五一遊行，由維園起步，遊行至政府總部，預計有500人參與。被問到如警方提出要求遊行人士需有識別，會否配合，他回應指不希望在政府或警方提出要求前，就任何預設要求作評論。

但他表示，五一遊行是有二三十年歷史的傳統遊行，認為港府如認為香港已步入管治新階段，也應該有能力與胸襟讓相關遊行舉行，「其實都係國際城市習以為常有一個遊行。」他又指，遊行也期望帶出香港是自由城市，如加入任何事令遊行變得不自由，相信亦非公眾期望。