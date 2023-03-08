婦女勞工協會首回應取消遊行　遺憾無奈　竭力修訂但不能如願舉行

香港婦女勞工協會（女工會）原訂周日（5日）上午在灣仔舉行爭取婦女權益遊行，並獲警方發出不反對通知書，但女工會在遊行前一晚（4日）在Facebook突然宣布「遺憾決定取消」遊行。事隔四日，女工會今午（8日）表示，行動原是獲警方不反對通知書，及後警方多次約見，女工會已竭力落實行動而作出修訂建議，但結果都不能如願舉行。女工會指，支持該會的團體和市民都遭到壓力及警告，曾令女工會感到憤怒及洩氣，但女工會期望：「一次挫折，難過一天就夠了。」



3月5日，警方於灣仔一帶高調巡邏



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香港婦女勞工協會今日趁婦女節正日發聲明回應事件，重申感謝曾參與討論政策意見及製作示威牌的婦女，亦感謝曾對行動表示支持及計劃參與人士，「我們多麼熱切期待與所有支持婦女發聲的朋友在3月5日一起行出來，在社會空間發聲支持婦女權益」，惟行動最終要取消，「這個決定十分艱難、既遺憾亦無奈。」

多次提修訂建議仍未如願

女工會又披露取消細節，指行動原獲警方發出不反對通知書，及後警方多次約見，女工會已竭力落實行動而作出修訂建議，但結果都不能如願舉行。女工會指，支持該會的團體和市民都遭到壓力及警告，「曾令我們的心情跌入谷底，感到憤怒、無奈、難過、泄氣（洩氣）……」但女工會期望：「一次挫折，難過一天就夠了。」

女工會又指，社會仍有不公平狀況，「婦女和勞工的處境仍在惡化」，唯有繼續堅持團結、互助及發聲，「努力爭取發聲和政策改善的空間。」

警方在灣仔修頓球場一帶巡視，一名身穿黑衣男子在家庭計劃指導會灣仔診所外被截查，搜出其自製標語，警方問話及拍攝紀錄後獲放行。（梁鵬威攝）

▼3月4日 女工會遊行前警方巡查及放置鐵馬▼

