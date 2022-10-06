逾2000樹木投訴積壓　涉部門權責爭議處理冗長　申訴專員主動調查

颱風襲港塌樹處處，何文田巴富街上月16日一棵鳳凰木塌下壓向一輛保母車及三輛私家車，引起廣泛關注。申訴專員趙慧賢今日（6日）宣布展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木投訴。申訴專員公署指，目前政府不同部門同時負責護養管理範圍內的樹木，過去三年每年平均有約800宗涉及部門權責爭議的個案，爭議個案中每年有數十宗需時超過三個月才完成跟進。



申訴專員趙慧賢指部份樹木投訴處理時間冗長，若問題樹木未獲適時處理，可構成公共安全隱患。（資料圖片/盧翊銘攝）

採綜合管理方式管理 不同部門同時負責護養其範圍內樹木

申訴專員趙慧賢宣布展開主動調查政府如何處理有關政府土地上樹木的投訴時稱，香港樹木多，分布廣，現時政府採用「綜合管理方式」管理政府土地上樹木，由負責管理樹木所在地或設施的部門，同時負責護養管理範圍內的樹木，發展局轄下的樹木管理辦事處則負責統籌及協調各部門的樹木管理工作，設有跨部門機制處理有關樹木管理責任和分工的爭議。

申訴專員趙慧賢10月6日宣布主動調查政府土地上樹木投訴的處理，並邀請公眾提供意見。（申訴專員公署圖片）

每年平均約800宗投訴涉權責爭議 數十宗花三個月處理

由2019年至2021年，政府1823每年接獲超過2萬宗樹木投訴，當中涉及部門權責爭議的個案每年平均約800宗，在有爭議個案中，每年有數十宗需時超過三個月才完成跟進。申訴專員公署指，1823資料顯示，截至今年三月，有超過2000宗積壓的樹木投訴，當中八成延誤90日或以上，過去五年，公署亦接獲約120宗與樹木管理相關的投訴。

趙慧賢稱部份樹木投訴處理時間冗長 可構公共安全隱患

趙慧賢表示，部份樹木投訴處理時間冗長，若有問題樹木未獲適時處理，可引致環境衞生滋擾甚至構成公共安全隱患，因此決定展開主動調查，審研政府如何處理有關政府土地上樹木的投訴，包括發展局轄下的樹木辦協調及督導各部門處理樹木投訴的工作是否足夠及有效，以及現時各部門就樹木管理的分工是否清晰，以便在有需要時向政府提出改善建議。

市民可於11.6或之前向申訴專員公署送達意見

公署稱，會向發展局展開主動調查，而申訴專員正蒐集上述課題的資料及意見，市民若有任何資料或意見，請於下月六日或之前以書面方式送達申訴專員公署。

▼9月16日 何文田巴富街一棵鳳凰木倒塌壓中一輛保母車及三輛私家車▼

