愛滋病可治療？如何抑制病毒不傳染？U=U 概念

以往用於治療愛滋病的藥物有限以及治療效果較低，愛滋病等同不治之症；但隨着醫學進步、雞尾酒療法以及抗病毒藥物的出現，愛滋病已經絕對不再是不治之症，而是成為一種可治療的慢性疾病。



撰文：感染及傳染病科專科醫生、香港感染及傳染病醫學會會長連慰慈醫生



現時愛滋病的治療目標是達到「U=U」的功效，即「檢測不到病毒（Undetectable）=不具傳染力（Untransmittable）」，只需持續服藥便可控制病情。（圖片：epochtimes）

現時愛滋病的治療目標是達到「U=U」的功效，即「檢測不到病毒（Undetectable）=不具傳染力（Untransmittable）」，只需持續服藥便可控制病情，絕大部份感染者可正常生活，回復工作及社交生活，也可結婚及組織家庭。

按抗藥性及CD4指數處方藥物

確診感染HIV病毒及愛滋病的治療流程，通常會包括檢查患者病毒的抗藥性及免疫細胞CD4細胞指數，然後處方抗病毒藥物，服藥後再作檢查檢視治療效果。

定時覆診非常重要，特別是確診初期要較為頻密，除了要留意患者的藥物反應，醫護人員亦要提供更多疾病教育和支援。另外我們也要監察CD4細胞水平、肝腎反應，膽固醇及血糖指數等，以及了解梅毒或肝炎指標，種種指數也可影響病毒數量水平的升降。

感染及傳染病科專科醫生、香港感染及傳染病醫學會會長連慰慈醫生。

用藥六個月已達治療目標

在治療的頭六個月，只要持續每天用藥，大部份患者也可達到U=U的目標。但如果確診時病毒量較高，便可能需要更多時間才能達標。假如用藥後效果未如理想，醫生便要找出背後原因。

有時候患者用藥後出現副作用，或是有心理障礙而拒絕用藥，醫護人員必須關心患者身心需要，患者亦宜坦誠相告，一起解決問題。

以往用於治療愛滋病的藥物有限以及治療效果較低，愛滋病等同不治之症；但隨着醫學進步、雞尾酒療法以及抗病毒藥物的出現，愛滋病已經絕對不再是不治之症。（Getty Images）

曾有患者雖然願意覆診，但拒絕用藥，於是醫生及醫護人員花了很長時間跟患者聊天，才知道患者不想每天在公司服藥，讓同事知道自己患病。於是醫生處方每天只須服用一顆的藥丸，藥物可於睡前服用；患者得以解除憂慮，放心服藥，至今也能好好控制病情。醫護人員絕對不會批判患者的想法，而是以朋友方式溝通，了解他們的需要，再提出解決建議。

近年愛滋病的治療技術急速發展，患者透過藥物治療可回復正常工作及社交生活。（資料圖片/視覺中國）

了解愛滋病治療去除謬誤

近年愛滋病的治療技術急速發展，患者透過藥物治療可回復正常工作及社交生活，當中也包生兒育女，組織家庭，但前提是患者必須盡早將家庭計劃跟醫護人員溝通商量，在藥物治療及病毒載量檢測不到的情況下進行。

我希望感染者繼續努力，堅持接受藥物治療及複診，可能不久將來會有根治愛滋病的藥物也未可知。同時如果大家了解更多HIV病毒和愛滋病的治療方法，便不會把感染者邊緣化，攜手鼓勵高危人士接受愛滋病病毒測試，感染者盡早治療，可減低社會傳播。