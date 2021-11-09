丙型肝炎病徵隱形可致癌　港大篩檢8成人確診　籲濫藥吸毒者檢測

據本地數據推算，香港約有0.3%人口染丙型肝炎、即約2.2萬人，由於患者佔整體人口比例不高，且大多沒明顯病徵，易延緩治療，增加肝硬化及肝癌機會。香港大學醫學院內科學系研究團隊，早前與非牟利組織合作，對曾共用針筒注射的140人進行篩檢，當中84%確診，遠高於預期確診率46%。最終接受治療32人中，28人驗血報告證實痊癒，而他們由完成評估至接受治療時間，亦由平均接近半年，大大縮短至兩個月內。

港大正為丙肝高危人士、如性工作者、曾共用針筒等提供免費篩檢服務，萬一確診將有藥物治療，有需要的人士或團體可報名參與。



84%篩檢人士確診 遠高於監測報告預計的46.2%

港大醫學院團隊獲「吉利德科學研究者資助的研究計劃」撥款約200萬港元，以「目標群組消除」策略，進行「丙型肝炎篩檢先導計劃」。團隊由2019年第三季至2021年2月，與多間非牟利團體合作，免費為合共140名曾共用針筒注射的人士進行篩檢，當中約84%、即117人確診，較2017年香港病毒性肝炎流行監測報告預計的46.2%高。

丙型肝炎由丙肝病毒引起，約7成患者會發展至慢性肝炎。丙肝可透過血液或體液傳播，共用針筒、性接觸或生產時可從母體感染等。高危人士包括性工作者、男男性接觸者、注射毒品、曾以未被徹底消毒的刺針紋身或穿環等人士。

丙肝延醫可致肝硬化或肝癌 港大：及早治療治癒率達9成

港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰說，若感染丙肝而不理會，很大機會惡化至肝硬化或肝癌，「唔接受治療3成人會肝硬化或肝癌，一般感染20年後肝硬化，再過10年會肝癌」，反而提早找出及接受治療可提高治癒率至9成，他呼籲高危人士主動篩檢，逾9成人服食新一代的直接抗病毒口服藥約8至12周，便可痊癒，且副作用輕微，僅小部份人會感到疲倦、頭痛及嘔心。而從社會利益角度出發，及早發現及治療丙肝感染者，有效減低公營機構照顧肝硬化、肝癌患者的醫療負擔。

丙肝檢測篩查只需約20分鐘 費用全免

港大醫學院內科學系臨床助理教授麥龍兒表示，丙肝檢測篩查只需約20分鐘，港大團隊亦有專責團隊跟進，萬一參加者確診，可獲藥物治療，完成口服藥治療後數月再驗血，確定是否痊癒，整個過程費用全免。

見同患丙肝患者離世才意識猶如「計時炸彈」 決心治療

47歲的丙肝患者林先生稱，早在14、15歲開始有吸毒習慣，至20年前在街上暈倒，送院檢查被發現是丙肝帶菌者，但因為除了較易疲倦，無明顯病徵，一直沒有正視問題，直至早前得悉曾經吸毒的丙肝患者離世，才意識到丙肝猶如「計時炸彈」、威脅健康，故決心參與計劃並接受治療，暫時亦無明顯藥物副作用。

擴大範圍至曾入獄及有濫藥史人士 冀今年為480名高危人士篩檢

港大篩檢計劃截止今年2月共發現117名確診者，當中只有32人完成治療。與港大團隊合作的基督教新生協會鄭振華牧師直言，不少吸毒者因為共用針筒而感染丙肝，惟他們未成功戒毒時甚少為健康思量，建議其他提供戒毒服務的非牟利團體參與計劃，陪伴戒毒者篩檢及接受治療，增加痊癒機會。

港大團隊早前將檢測擴至曾入獄人士及有濫藥歷史的人士等。截至今年8月，計劃累計篩檢約213人，當中逾7成人確診，整體約一成半人獲治療。團隊期望本年內可為合共480名高危人士篩檢，港大醫學院研究團隊護士黃玉英呼籲，有意參與的人士或機構可WhatsApp5333-2482。

推算本港約2.2萬人染病 傳染途徑包括性接觸及共用針筒

丙型肝炎傳染途徑包括輸入帶病毒的血液或血液製成品、與感染者有性接觸或共用針筒。據本地數據推算，香港約有0.3%人口染丙型肝炎、即約2.2萬人。由於患者佔整體人口比例不高，且大多感染者沒明顯病徵，易延緩治療。