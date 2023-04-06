出現黃疸或是丙肝先兆　及早治療可斷尾避免肝硬化風險

48歲的陳先生（化名）早陣子無故常感疲倦，於是求醫以找出原因。醫生檢查後，發現他有慢性丙型肝炎（丙肝），並有少量肝纖維化；由於陳先生身體有炎症，才會格外倦怠。

陳先生多年前於外地接受手術，由於當地衛生較差，估計是那時候遭受感染。其後醫生為他處方12周的直接抗病毒藥物療程，三個月後病毒清除，倦怠情況得以改善，也能避免將來肝硬化及肝癌風險。

撰文：腸胃肝臟科專科醫生魏志峯



很多丙肝患者也像陳先生一樣，原本感染急性丙型肝炎，但因為沒有症狀而延醫，病情便演變為慢性丙肝，日積月累地破壞肝臟。高達三分之二的急性丙肝是毫無症狀，餘下個案則可出現黃疸，導致眼白泛黃或小便深色如普洱茶一般，以及右上腹出現疼痛、反胃、作嘔、低燒及經常疲倦等。

染病後二十年可成肝硬化

至於慢性丙肝更是鮮有症狀，如果沒有及時治療，有研究指感染後20年，約16%個案可出現併發症肝硬化，之後很大風險形成肝癌。要留意的是，逾半急性丙肝患者是無法自癒的，因此如果發現自己有疑似症狀，便應該立即求醫。

由於丙肝可悄然無聲降臨，假如要知道自己是否帶菌者，可以抽血檢查丙型肝炎抗體，尤其是高危人士。

一旦確診為丙肝，昔日的患者只能注射干擾素，但副作用較多，可帶來貧血、疲倦甚至出現情緒問題，不少患者因受不了而中斷治療；即使患者咬緊牙關忍受一年的療程，也因為療效不高，隨時無法斷尾。目前的直接抗病毒藥物乃新式口服藥，副作用較低而藥物成效非常高，大部份患者完成12周的療程後，便能痊癒。

丙肝口服藥效果好及副作用低

要留意的是，丙肝就如新冠病毒，可有多種病毒株。治療的時候亦要因應不同種類的病毒株，來決定用藥的方法。此外如果已經出現併發症如肝硬化、已感染人類免疫缺乏病毒（HIV），或者曾經治療丙肝而不成功，也可令治療未達最佳療效，但痊癒率仍然高達九成。由此可見，任何已知有丙肝感染的人士，應盡快治療來控制病毒量。

直接抗病毒藥物是一顆藥丸，於療程期間每天服用一顆便行，對生活及工作影響不大，患者完成療程後可如常生活，毋須繼續用藥。不過，藥物的功用是治療，不能帶來終身免疫，因此康復者也要注重衛生，預防再度感染丙肝。