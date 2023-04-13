復活節｜福建福州恐怖車禍　4港人乘客死亡　港人司機輕傷被扣查

清明節及復活節假期有逾135萬人次的香港北上內地，政府駐粵經濟貿易辦事處接獲兩宗香港人在內地交通意外傷亡報告。其中在4月初福建省福州市一宗交通意外中，全車五名香港人中，司機輕傷、四名乘客死亡，司機現正在當地接受調查；同時雲南省香格里拉市的一宗交通意外，一輛由內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名香港居民受傷及兩名內地居民死亡。



魂斷福州香港居民中有兒童 輕傷港人司機涉危駕被拘留

香港與內地恢復通關後人流往來增加，福建省福州市上周發生一宗涉及港人的交通意外，據知有持香港證件人士在意外中死亡。福建省人民政府台港澳事務辦公室昨日（12日）稱，收到消息福州市上周發生一宗涉及港人的交通意外，相關官員曾處理，但並無更多具體情況透露。據知，該宗意外有持香港證件的人士離世，死者一名親人則涉危駕被拘留，當中有小童。

政府發言人周三午夜回覆指，駐粵辦於4月初接獲福州市當局通知一宗交通意外個案，涉及一名香港居民輕傷及四名香港居民死亡。涉及一輛由香港居民駕駛的私家車發生意外，導致四名香港居民乘客死亡，肇事司機則受輕傷；該名香港居民司機，現正在當地接受調查。 得悉意外發生後，駐粵辦隨即派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供適切的協助。

雲南省香格里拉以風景壯觀見稱。（中國鐵路微信公眾號）

兩港人香格里拉因車輛失事受傷 同車兩內地人不治

另外，入境處於4月初獲悉一宗在雲南省香格里拉市的交通意外個案，一輛由內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名香港居民受傷及兩名內地居民死亡，兩名受傷港人一人已出院，另一情況穩定。 駐粵辦獲悉事件後已派員前赴當地為遇事港人及家屬提供適切的協助。

發言人表示，駐粵辦及入境處會繼續與涉事港人及其家屬保持密切聯繫，並提供一切可行協助。