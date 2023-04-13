福建車禍4港人乘客死亡　工聯會稱重大意外須公布成因起警示作用

上周的清明節及復活節假期，港府接獲兩宗涉及港人的內地交通意外傷亡報告，分別位於福建省福州市、雲南省香格里拉市，其中福州市的車禍共有4名港人死亡。工聯會立法會議員黃國今（13日）在港台節目《千禧年代》中表示，該兩宗意外沒公布因家屬希望低調處理，但他認為當涉及重大意外，當局應在尊重家屬意見，適當保護私隱的前提下公布意外成因。他亦指，政府對內地港人的支援不足，建議擴大駐粵辦的服務範圍，例如教育、醫療、買樓等問題，並接受處理相關投訴及糾紛。



兩宗意外沒公布料因家屬希望低調處理

黃國表示，工聯會不時會收到內地港人的求助，內地當局亦已通知該兩宗交通意外個案，駐粵辦及入境處亦有提供協助，惟家屬希望低調處理故沒有公布，但部份港人與親朋戚友到內地自駕遊，加上「港車北上」有望在今年推行，他認為當涉及重大意外，當局應及時公布意外成因，以起警示作用，但亦要尊重家屬意見，適當保密私隱。

問到重大意外公布的準則，他則表示「感覺上冇客觀標準」，但指市民擁有知情權，當涉及傷亡意外理應公布。他又指中港關係緊密，每日往來人數眾多，約54萬港人在廣東省居住，以14歲以下及65歲以上佔最多，需要考慮加強支援內地港人。

工聯會立法會議員黃國。（資料圖片／盧翊銘攝）

黃國倡擴大駐粵辦的服務範圍支援內地港人

黃國直言，政府為內地港人的支援非常少，認為應撥出更多資源，例如擴大駐粵辦的服務範圍，例如教育、醫療、買樓等問題。他舉例指，雖然內地公寓式住宅為七折價，但房產權僅得40年，水電費及稅金亦較貴，與商品房截然不同，惟中介未必講解清楚，容易造成糾紛。

目前內地港人可透過駐粵辦、工聯會共5個內地部門中心尋求協助。他認為並不足夠，建議駐粵辦可接受處理相關投訴及糾紛，支援機構如社福界亦應加強為支援內地港人，因部份長者年紀漸上亦需要探訪服務。

福建交通意外4港人死亡 雲南意外2香港居民受傷

政府駐粵經濟貿易辦事處接獲兩宗港人在內地交通意外傷亡報告。其中在4月初福建省福州市的車禍中，全車5名香港人中，司機輕傷、4名乘客死亡，司機現正在當地接受調查。至於雲南省香格里拉市，亦有一輛由內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名香港居民受傷及兩名內地居民死亡。