林定國指國安法平衡國安及人權　刑檢專員：捍衛法治係我哋DNA

港台節目《國安法事件簿2》今日（13日）舉行啟動禮，節目將會引用真實案例，如「唐英傑案」、「光城者案」、「賢學思政案」、「馬俊文案」等，深入剖析各條文訂明的罪行。

出席活動的律政司司長林定國表示，社會上仍有不少人對條文作出質疑，「我敢打賭，提出質疑嘅人連《國安法》都無睇過」，他又指《國安法》拿捏國家安全及人權之間平衡，被定罪的人是超越了人權自由界線。

律政司刑事檢控專員楊美琪指出，律政司檢控工作不受外界干擾，「捍衛法治、秉行公義係我哋嘅DNA、係初心，信念不變，會繼續爭取公義。」



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律政司長：案例顯示彰顯法治

律政司司長林定國表示，知悉社會上有人對《國安法》存有質疑，但他指「我敢打賭，提出質疑嘅人連《國安法》都無睇過」，條文指明必須維護人權、自由及法治原則，三年來的法庭案例顯示，被告人有充份辯護權利，彰顯了法治原則，「《國安法》係拿捏國家安全及人權之間平衡，定罪嘅人係超越咗人權自由界線。」

律政司刑事檢控專員楊美琪指出，律政司檢控工作不受外界干擾，「捍衛法治、秉行公義係我哋嘅DNA、係初心，信念不變，會繼續爭取公義。」她重申，律政司檢控從來不看被告背景、政治理念及職業，外界質疑有「檢控目的」是完全失實毫無根據。

港台節目《國安法事件簿2》將解述香港面對的國安風險，節目將會引用真實案例，如「唐英傑案」、「光城者案」、「賢學思政案」、「馬俊文案」等，深入剖析各條文訂明的罪行。（香港電台官網截圖）

國安法訂立後，唐英傑成首宗被定罪個案，被裁定「煽動他人分裂國家」及「恐怖活動」罪成，判囚9年。(資料圖片)

保安局長：只針對一小撮人

保安局局長鄧炳強表示，《國安法》針對危害香港及國家安全行為，一般市民不會誤墮法網，他指至今拘捕約250人、檢控151人、審結的70人全部入罪，重申只針對一小撮人，拘捕及檢控都認真處理。

基本法委員會委員、港大法律學院憲法講座教授陳弘毅指出，部份國安法案件在裁判法院及區域法院審理，均不設陪審團，只有極少數案件在高等法院審理，但案件會設有三位法官，保障公平審訊程度不等低於沒有陪審團。

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節目共分9集，由4月16日起，逢周日下午4時至 5時在港台第一台（FM92.6-94.4)播放；同日晚上7時30分至8時在港台電視 31 播映・港台網站（rhk.hk）・港台 YouTube頻道、流動程式 RTHK Mine 及 RTHK Screen 同步播出及提供節目重溫。