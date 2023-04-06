港台95周年活動部份沒有「公共」兩字　港台：節目名稱沒改動

香港電台步入95周年，舉行一系列活動。不過，有部份活動題為「公共廣播九十五年」，部份則沒有「公共」二字，僅為「廣播九十五周年」。例如「公共廣播九十五年《一世睇住你》寵物派對造型大賽」則有保留「公共」二字，但《廣播95年 ─ 十大中文金曲頒獎音樂會》則沒有。



《香港電台約章》訂明港台是香港的公共廣播機構，為何部份活動名稱為「公共廣播」，部份則沒有「公共」兩字？港台回覆稱，於今年2月2日舉行的《香港電台癸卯兔年新春團拜》中宣布，香港公共廣播九十五年以「聽 ‧ 見香港，聯繫您我」為主題，透過多個電台及電視製作，與市民回顧香港廣播的發展與變遷，重點項目包括5月舉行的《廣播95年 ─ 十大中文金曲頒獎音樂會》，有關節目名稱並無改動。



《約章》列明港台是公共廣播機構

「公共廣播」是有特定定義，需要有明確公共目的。在2010年8月公布的《香港電台約章》訂明港台是香港的公共廣播機構，並維持政府部門的身份。港台是本港唯一一家提供電台、電視及新媒體服務的廣播機構。《約章》指港台須達到以下的公共目的：

包括讓市民認同公民身份及促進公民社會發展，方法包括：提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，以加強市民對社會、國家和世界的認識；增加市民對「一國兩制」及其在香港實施情況的認識；以及提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身份的認同感。

同時包括提供開放平台，讓公眾暢所欲言，以不畏懼和不偏私的方式交流意；鼓勵社會共融及多元化；推動教育和鼓勵學習；激發市民創意，推動追求卓越成就的風氣，豐富港人的多元文化生活等。

過去活動亦未必全有「公共」兩字

而其實，港台2月2日發佈的新聞稿以「廣播業界聚首香港電台賀新歲，香港公共廣播九十五年正式揭幕」為題，文中活動亦題為《廣播95年 ─ 十大中文金曲頒獎音樂會》。

翻查資料可見，2018年在港台90周年時，港台的特別舉辦座談會亦題為「香港廣播九十年座談會」，並無「公共」二字。但有同年活動，例如港台與香港文化博物館合辦的「光影流聲─香港公共廣播九十年」展覽，則列明「公共廣播」。由此可見，港台的活動名稱會不會列名「公共廣播」，一直都沒有統一用法。