林定國：國安法只針對極少數人　斥限制言論自由屬「亂噏」！

《香港國安法》頒布至今近三年，律政司司長林定國今早（2日）接受電台訪問，指因違反國安法而被捕人數少於250人，其中只有20多人被定罪，反映只有少數人受影響。他又反駁限制言論自由一說：「 亂噏，我都鍾意追求言論自由， 我都唔驚被人拉。」又指美國在內的西方國家因為地緣政治，想對中國發起圍堵政策，故經常批評《香港國安法》，笑指批評缺乏客觀證據：「無新意、懨悶」。



被問到《基本法》第23條立法時間表，林定國透露律政司及保安局每星期均會開會討論條例細節，強調要深思熟慮，令23條有持久性。



國安法頒布近三年 被捕人士少於250人

林定國回顧，《香港國安法》頒布前，香港發生了近代最慘痛經歷，頻頻出現破壞性行為，令大眾感到不安、社會不能運作，而國安法實施後社會終於回復穩定，更填補了原有法律漏洞，他形容是「防範、制止、懲治」。

他指，國安法實施3年間，被捕人士少於250人，其中有20多人被定罪，反映只有極少數人受影響。林定國又不點名舉例首宗國安法被判監被告唐英傑，指「佢唔係閂埋房門，自己同自己講嘢」，而是駕駛電單車在街上作出煽動和極端行為，亦涉及暴力，沒有人會覺得應該容忍。

唐英傑在七一遊行期間，於灣仔駕駛電單車與三名警員相撞，當時車上插著「光復香港 時代革命」的旗幟，唐事後被捕兼被控「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」。（資料圖片）

他坦言，新法例落實初期，執法部門和司法機關必定有學習階段，隨著更多國安法案例產生，落實上一定會有增進，而隨時間愈長，外界便對香港落實國安法「無咁擔心」。

林定國嘲美國批評「無新意」、「懨悶」

至於美國國務院最新發表香港政策法報告，批評北京和特區政府打壓人權自由。林定國認為美國在內的西方國家時常因地緣政治原因，以《香港國安法》為評擊香港的基礎，為了對中國發起圍堵政策，他指美國說法缺乏客觀證據，特區亦解釋過無數次，形容美國批評「無新意」、「懨悶」。

至於有聲音指，《香港國安法》限制言論自由，林定國強調國安法清晰列明僅針對顛覆國家政權、煽動分裂國家等罪行，直言：「 亂噏！」

我日日都講我支持民主自由啦， 我都又唔驚被人拉。 律政司司長林定國

他強調，個別人士提出的言論是嘗試破壞國家憲制秩序，並不是甚麼學術討論，是有煽動性、有目的、鼓勵其他人參與該等破壞性行為，因此有指本港言論自由遭打壓是謊話連篇」。

唔通限制人哋煽動殺人放火、打家劫舍，都叫做限制言論自由？ 律政司司長林定國

對於外界指有大量涉及示威案件的被告，在等候審訊期間不得保釋。他指，國安法下有保釋條款，相比其他普通法地區對嚴重罪行的保釋條款，不算苛刻，強調法庭在考慮保釋申請時，必須平衡社會利益和被告自由。

工作小組每周討論23條立法細節

政府多次提到《基本法》23條立法是憲制責任，林定國重申政府會盡快做，希望今年內有成績，透露律政司及保安局組成的工作小組每星期都有研究，包括檢視本港現行法例和其他地方法律。他強調涉及國家安全，必須深思熟慮，令法例在可見未來，都能保障香港安定和國家安全。

本月15日將是「全民國家安全教育日」，林定國指近年市民聽多了國家安全概念，理解亦增加，但強調國家安全意識要永遠存在，笑稱：「好似母親節咁，你唔係淨係母親節先孝順啊媽㗎嘛。」有關知識是永無止境，亦要日新月異。