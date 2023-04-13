消防及救護開放日門票現「黃牛」　僅限家屬出席門票炒價200元

消防處將於4月15日在將軍澳消防及救護學院舉行國安教育開放日，日前已完成抽籤。《香港01》發現，原本免費的門票在網上交易平台出現疑似炒賣，門票在網上平台售100至250元一張，除了15日的門票外，亦有出現4月16日的門票。



消防處回覆指，開放日原來分開兩日舉行，4月16日的門票只派發予消防處人員、家屬及朋友，盡可能增加參觀人數及分散人流，強調當日門票只供消防處人員、家屬及朋友使用，將增加人手抽查，確保只有合資格人士能參與是次內部開放活動。



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消防處早前公布，將於4月15日在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，屬於響應和支持「全民國家安全教育日」的活動之一。開放日的門票需要經香港消防處最新版本的流動應用程式，申請二維碼入場券，每人最多可申請四張。不過，《香港01》留意到原本免費的門票在網上交易平台出現疑似炒賣的情況。

在交易平台上搜尋「消防及救護學院舉行開放日」，可見有約十個開放日門票的出售的結果，當中售價介乎100至150元一張，同時亦有用戶在平台徵求門票。而在平台上出售的除了公開申請的15日門票外，亦有用戶出售標示為4月16日的開放日門票。

增人手抽查 確保入場人士合資格參加內部開放活動

消防處回覆指，為平衡公眾需要，今年消防及救護學院開放日共分開兩日舉行，周六(15日)開放予公眾人士，周日(16日)則開放予消防處人員、家屬及朋友，以盡可能增加參觀人數及分散人流。

處方強調，4月16日的門票只供消防處人員、家屬及朋友使用，處方將會於開放日當日增加人手抽查，以確保只有合資格人士能參與是次內部開放活動。