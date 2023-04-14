夏寶龍考察香港｜訪長者中心聽心聲 八旬義工：佢話我似小姑娘

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（14日）第二日考察第二站到訪石硤尾視察深水埗地區康健中心及鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心。夏寶龍在康齡社區服務中心與8位長者義工和照顧者交流，年屆八旬的黃婆婆形容夏寶龍的親切和風趣一解她緊張心情，又靦腆地說夏寶龍稱她年長十多歲，是「大姐」卻「像個小姑娘」，逗得她哈哈笑。另一位七旬照顧者對有份迎接夏寶龍感榮幸，惟對方逗留時間太短，只能分享她照顧年邁丈夫的經歷，她希望港府能增加資源，尤其是金錢援助，協助長者安老。



▼4月14日 夏寶龍訪深水埗地區康健中心▼



86歲的黃笑梅表示與夏寶龍分享當義工感受，包括當中的滿足快樂：「我嘅晚年生活好充實、好有意義，我好高興，如果能力所及下，我仲會繼續做義工，我要服務社群，繼續散發黃昏嘅餘暉。」她指夏寶龍讚賞義工做得好，鼓勵他們繼續努力，其表揚說話已激勵到她，帶來很大鼓舞。

她形容夏寶龍十分親民：「開始我都好緊張㗎，見到佢哋咁親切、和藹又風趣，我都放鬆咗心情。」她提到夏寶龍向她開玩笑：「佢話我比佢大十幾年，佢就稱我做大姐𠻹，叫我做大姐，又話我好似個小姑娘咁樣。」黃婆婆說畢後，已不禁哈哈笑，並指對此感到很開心：「因為我年紀咁大喇⋯⋯」

被問到有甚麼話未及對夏寶龍說，黃婆婆則指：「歡迎佢哋再嚟，哈哈，又繼續支持我哋啦！」

另一有份與夏寶龍對談的陳麗珠現年74歲，是鄰舍輔導會樂齡科技義工，她形容夏寶龍是貴賓，她有向夏寶龍分享當樂齡科技大使的工作、經驗、需要和希望得到支援：「我諗佢哋應該聽到㗎喇，我哋已經講咗我哋嘅工作，佢哋應該都知道，但我哋冇話特別去講要求佢哋做乜嘢啦。」

夏寶龍4月14日到訪深水埗鄰舍輔導會，中心安排多人與夏寶龍會談。（張浩維攝）

至於夏寶龍的回應，她說：「佢讚我哋，覺得我哋好好咁樣」、「好開心、多謝我哋咁」、「叫我哋繼續努力」。

香港近年發生多宗涉及照顧者的悲劇，護老者之一的75歲李玉英表示，期間向夏寶龍講述照顧年邁丈夫經歷，惜對方逗留時間太短，未有機會分享其他事情。被問到原希望向夏寶龍或特首李家超反映甚麼意見，她指希望當局增加對長者的支援：「梗係發多啲資源幫下我哋老人家，我哋係弱勢社群，最需要發多啲資源，最緊要錢啦，比多啲錢、搞多啲活動，我哋又多啲參加咪開心啲囉！」

▼4月14日 夏寶龍在港考察第二日▼



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她又指，雖然未有機會提出訴求，但仍對能獲安排與夏寶龍交流感榮幸：「梗係開心啦，今生有呢個機會見到咁多大人物，李家超、夏寶龍全部都大人（物），好多個姓李嘅，我都姓李㗎！」

鄰舍輔導會交通安全隊成員區慶誠則在夏寶龍等人到訪時在外迎接，並帶領隊員做敬禮儀式，他以普通話說「敬禮」發施號令。去年中退休後才加入交通安全隊的他今日是首次迎接高官，昨日與隊員倉促練習十數次：「當然好慶幸，都係last minute先知道特首嚟，即係唔講嘅，保持機密。」

他又對未能與夏寶龍交談感可惜，希望對方會再次訪港，並再獲機會與對方對話，反映希望當局更好管治香港的訴求。