夏寶龍考察香港｜飲早茶吃蝦餃小籠包　向酒樓茶客打招呼獲讚親民

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日（14日）展開在港第二日考察。夏寶龍今早到九龍灣宏天廣場一間酒樓飲早茶，據悉他曾品嚐小籠包、蝦餃及春卷等港式點心，眾人逗留一個多小時離開。中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超及民政及青年事務局局長麥美娟亦有陪同。



有茶客對其造訪表示意外，指他有向眾人問好揮手，認為其態度親切。在場的工聯會九龍東立法會議員鄧家彪指夏寶龍有聆聽地區聲音，形容他為人幽默，又引述夏指地區人士及區議員都應該是政府的夥伴，既要推廣政府政策，亦要如實將民情民意向政府反映。



▼4月14日 夏寶龍在港考察第二日▼



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吃小籠包、蝦餃及春卷等港式點心

夏寶龍昨起訪港6日，他今日繼續其考察行程，第一站是位於九龍灣宏天廣場一間酒樓。早上8時12分，多輛旅遊巴駛至並進入會場，夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手。

酒樓安排他們一行人於包廂用膳，有茶客同場，夏寶龍、李家超及鄭雁雄等逗留約1小時15分鐘後離開，據悉他們吃小籠包、蝦餃及春卷等港式點心。

茶客：夏寶龍親自來基層地方見我們 好開心

茶客劉小姐表示，夏寶龍有與眾人打招呼，表現親民，「同我哋打招呼。」另一茶客譚女士則說，事前不知夏寶龍到場，形容感到意外，又指他有以普通話問好，認為其訪港顯示國家對香港的關心，她這數天有留意新聞，遂認得他，「親自嚟到咁基層嘅地方，嚟同我哋見面，係好開心嘅事。咁艱難喺上面落嚟，關心我哋香港嘅發展，覺得真係好開心。」

▼4月14日 夏寶龍在港考察第二日▼



鄧家彪引述夏寶龍：地區人士要準確反映民情民意

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪亦在現場，他表示有向其分享關愛隊構思、意義及角色，形容是良性互動，另反映觀塘區的交通需要，包括如何借鋻國內技術改善本港狀況，例如東九龍過山線等，亦有提及觀塘的貧窮情況。

他又指夏寶龍有聽取地區聲音，並激勵一直在地區服務的人士，他引述夏寶龍指，地區人士甚至區議員都應該是政府的夥伴，既要推廣政府政策，亦要將市民實際需要和民情民意，準確向政府反映。

鄧家彪稱「估唔到佢對香港呢幾年嘅運籌帷幄係咁接近」，且為人十分幽默，「例如包容我哋嘅普通話！」他又指夏寶龍亦提到以往在領導省工作時如何「貼地」，「好似我哋做地區嘅工作咁，拉近咗距離。」