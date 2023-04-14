三跑涉貪案｜分判商東主再被加控3項罪名　涉賄款達270萬

廉政公署去年拘捕多人就香港國際機場三跑道系統項目分判合約涉嫌貪污，及後分為5宗案件起訴，累計檢控10人，涉及貪污、清洗黑錢及盜竊罪名。分判商東主今日（14日）被加控分判商東主3項貪污罪名，涉向代理人提供利益，以及使公職人員接受利益等罪名，賄款達270萬元。



廉署就三跑項目分判合約貪污案，包括該分判商東主及一名機場管理局前總經理，涉案賄款共約770萬元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億元。



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累計起訴10人多項貪污清洗黑錢及盜竊罪名

廉署去年8月中採取「暴雪」執法行動，拘捕多人就三跑項目分判合約涉嫌貪污，經深入調查後分5宗案件起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名。66歲的吳啟安為三跑項目填料供應運輸分判商卡樂工程有限公司的東主，他今日在東區裁判法院應訊時被加控3項罪名，即兩項向代理人提供利益及一項串謀向代理人提供利益。

廉政公署去年拘捕多人就香港國際機場三跑道系統項目分判合約涉嫌貪污，及後分為5宗案件起訴，累計檢控10人，涉及貪污、清洗黑錢及盜竊罪名。（資料圖片）

分判商東主涉行賄承建商經理以取得8300萬元工程合約

新增控罪指，吳啟安涉嫌於2018年1月至2022年1月期間，向一間主要填海工程承建商的一名副總經理及一名項目經理分別提供賄款30萬元及230萬元，以協助卡樂取得一項拋填及平整工程，或協助卡樂要求該承建商就完成的工程付款。該項工程合約總值8,300萬元。

吳啟安又涉嫌於2022年7月串謀卡樂一名項目經理，向上述承建商一名施工經理提供賄款10萬元，以協助卡樂進行三跑項目主要填海工程的相關工程。他上星期與62歲的機管局前總經理殷國強，另被加控一項串謀使公職人員接受利益罪名，涉及購買一個內地住宅物業。

涉及吳啟安和殷國強等9名被告的4宗案件，押後至6月15日在東區裁判法院再提訊，以待控方稍後將案件轉介區域法院答辯。餘下1宗案件涉及三跑項目供應商駿豐工程有限公司，其經營者黃斌漢及獨資董事兼股東黃汝鏗被控一項串謀盜竊罪名。2人今日在東區裁判法院應訊時並未答辯，案件押後至6月23日再提訊。