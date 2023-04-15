西九法院走犯案　涉販毒男再被捕並被加控越押等罪　案5月再訊

西九龍裁判法院早前發生「掉包」走事件，一名被控販毒男子，在法院羈留室等候期間，疑與一名涉襲擊的男子交換了識別身份的手帶，涉販毒男子雖未獲保釋，但成功逃避法院，他日前再被捕，並被控誤導警員及從合法羈押逃離等罪，案件今(15日)在西九龍法院提堂，被告並無保釋申請，控方需時作進一步調查，案件押後至5月25日與另一被告一同再提訊，期間被告交懲教署看管。



被告陳樹華(37歲，售貨員)，被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，與男子林景浩交換身份，以誤導警務人員，即警員52067何素強。被告另被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員52498陳偉鴻合法覊押下的人，從該警員的覊押下逃去。

被告陳樹明日前在西九龍法院提堂時涉「掉包」逃離羈押。(資料圖片)

陳原本被控販毒及阻撓正當執行職務的警務人員罪，指他於今年4月7日在油麻地炮台街73至79號非法販運危險藥物，以及同日同地阻撓在正當執行職務的警務人員，該案於今年4月10日在西九龍法院提堂時，陳未有獲准保釋，該案將於6月2日再提訊。

至於被指與陳交換身份的襲擊案疑犯林景浩（24歲，報稱無業），亦被控誤導警員罪，案件已於本周四(13日)提堂，暫時毋須答辯，林的案件同樣押後至5月25日再訊，陳不獲保釋，同樣交懲教署看管。

林本身被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他在4月9日在旺角福全街富邦大廈1單位內，襲擊1名姓葉女子，據悉葉是林的女友，林在該案原獲准以500港元保釋，案件亦押後至4月24日再提訊。

案件編號：WKCC 1606/2023