西九法院走犯｜葛珮帆倡改善手帶加生物認證：手帶可除出已是問題

西九龍裁判法院發生走犯事件，周一（10日）下午一名涉嫌販毒男被告，在西九龍法院提堂後逃脫。立法會議員容海恩在港台節目《千禧時代》估計，二人有可能前期已在羈留室對調身份，「可能出庭嘅唔係佢」，或在後期離開法院時才調包。她認為該名男被告僅以兩萬元與可判囚數十年的懷疑販毒犯調包，為匪夷所思。



立法會保安事務委員會委員葛珮帆在相同節目批評「手帶可以除出嚟換嘅，已經係問題啦。」她建議當局可運用生物認證技術改善「原始手帶」，並在被告人出庭及離開法院時作雙重認證，在更換至高科技手帶前亦可拍照填補相關漏洞。



西九龍法院。（資料圖片／梁鵬威攝）

容海恩形容匪夷所思 不排除在羈留室已對調身份

立法會議員、執業大律師容海恩表示，不清楚二人調包的時間，認為有可能前期已在羈留室對調身份，「可能出庭嘅唔係佢」，或在後期離開法院時才調包。她又指，剛剛復活節假期完結，法院需一次過處理已積累數日的個案，加上西九龍法院規模較大，一間羈留室可同時收容多名被告人，例如在正常情況下已有30至40個。

她又質疑因毆打案被捕的男被告，僅以兩萬元的金額，與可判囚數十年的懷疑販毒犯調包，直言匪夷所思，不會相信他的說法。她認為，目前事件才發生兩日，相信警方需要時間調查來龍去脈。

葛珮帆倡手帶加指紋、相片、AI等高科技

立法會保安事務委員會委員葛珮帆則表示案情很嚴重，程序上確實有漏洞，「手帶可以除出嚟換嘅，已經係問題啦。」她建議當局可為「原始手帶」增置科技儀器，例如可運用生物認證技術，包括指紋、相片、AI等，並在被告人出庭及離開法院時再確認是否同一人，作雙重認證，促請律政司、司法機構需要檢視。

羈留室或可增設錄音或監控鏡頭

她擔心調包事件發生後，將有其他被告人利用臨時身份證的漏洞再次效仿，建議在更換至高科技手帶前，可在上庭前為被告人拍照，方便不同的人員核實身份。她又指，羈留室並未禁止交談，但「人釘人」並不現實，認為可增設錄音或監控鏡頭。