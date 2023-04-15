警察學院開放日｜迷你鐵馬成打卡熱點　中四女生：想加入紀律部隊

今日（15日）是全民國家安全教育日，多個紀律部隊同日舉行開放日，在黃竹坑的警察學院，不同警察部門參與大匯演，展示警隊平日運作。有中四女生表示，今次教育日及開放日有助加深在平日公社科課堂所學，早上有在警察學院參與保安局全民國家安全教育日升旗儀式的她稱日後有意加入紀律部隊。



+ 6

反恐示範出動直升機展示如何制服危險人物

警察學院於全民國家安全教育日舉行開放日，上午大匯演環節展示了不同警察部門運作，包括警犬如何應對危險人物、跨過障礙物等，警隊護送隊護送重要人物時排陣亦展現市民眼前，在反恐示範，更出動直升機展示警員如何制服危險人物。除大匯演外，開放日設有不同紀律部隊攤位，市民透過遊戲可獲取紀念品。

就讀中四的何同學是青少年民安隊，參與了早上保安局全民國家安全教育日升旗儀式後，再參觀警察學院開放日。她表示，開放日可以讓青少年知道不同紀律部隊運作：「我哋可能平時上公社科淨係聽書嗰時知道國安法、國歌法，而家呢個活動可以真係令佢哋知道香港同內地有唔同部門去維護香港。」她又指，所有攤位遊戲都與法律有關，加深了平日所學。她稱，未來希望加入紀律部隊。

梁先生的兒子認為大匯演中警隊護送隊的表演最為吸引，因此在大匯演後首先到小型警車「打卡」。梁先生指，以往亦曾於全民國家安全教育日參觀其他紀律部隊，但今日為首次參與警隊開放日。他指，大匯演時小朋友十分興奮，因為可以看到不同警隊的表演。

首設「國家號」展覽 展示模擬高鐵車廂及月台

今日更首次展示「國家號」的展覽，展覽模擬高鐵車廂及月台，喻意國家安全如高鐵連繫中港兩地與市民生活息息相關，入面更設即影即有。張先生一家六口參與開放日，希望可以透過開放日看不同紀律部隊，加深小朋友對警隊的認識。