國安教育日｜張仁良稱中小學國安教育應生活化　動漫介紹歷史人物

今日（15日 )是《香港國安法》後第三個「全民國家安全教育日」，教育大學校長張仁良在電台節目表示，中小學的國安教育應深入淺出，並與生活拉上關係，故不宜在艱深的法律條文上糾纏。他表示有參與編制小學國安教育教材，包括以動漫介紹中國歷史人物，現時錄得900萬點擊率。



教大校長張仁良。（資料圖片）

張仁良在商台節目《政經星期六》表示，教大學生必須修讀的通識課程，已要求學習基本法和國安教育，他認為國安教育應有系統性並深入淺出，將國家安全與生活拉上關係，不應向學生解說深奧的法律條文。

他續指，有與數名法律界代表編制小學國安教育教材，包括以動漫介紹中國歷史人物，以及為小一學生製作國安卡通片，教導學生要遵守家規和校規，再伸延至社會，當中前者現已錄得900萬點擊率。

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