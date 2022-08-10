警隊公布策略方針　首要「維護國家安全」　警員必須具國安意識

警務處處長蕭澤頤早前公布《策略方針2022-2024》，增設「維護國家安全」作為首要方針，強調與警隊工作息息相關，國家安全處處長簡啟恩指出，警員在履行職務或制定政策必須有國家安全意識。另外，副處長（管理）周一鳴則在另一場合勉勵警員「問心無愧」，「做個好的人」，下決定前要三思，發現同袍誠信稍有偏差要主動提醒。



處長蕭澤頤勉勵人員作好準備，應對警隊未來可能面臨的挑戰。（《警聲》圖片）

最新一期《警聲》報道，《策略方針2022-2024》簡介會在7月22日舉行，蕭澤頤向出席的高級警司及以上職級人員指出，警隊新增「維護國家安全」作為首要策略方針，「2019年社會動盪後，維護國家安全已成為中央政府、特區政府及警隊的重大議題。」

高級警司及以上職級人員出席《策略方針2022-2024》簡介會。（《警聲》圖片）

國安處長簡啟恩：須肩負維護國家安全重任

蕭澤頤又指：「維護國家安全對警隊而言是一個策略議題，因它涉及多個重要範疇，如人力、訓練、辦公設施、社區關係及恐怖主義。維護國家安全與警隊工作息息相關，故成為其中一個策略方針。」

國家安全處處長簡啟恩補充，警隊在維持治安外，亦肩負維護國家安全的重任，警員在履行職務或制定政策的過程中必須具備專業知識，尤其是國家安全意識。其餘三項方針分別是「應用科技以應付數碼時代的警政需求」、「與社群共同推動警政」及「裝備警隊以迎接新的挑戰」。

副處長（管理）周一鳴在講座上勉勵人員克盡己任。（《警聲》圖片）

周一鳴提醒同袍：問心無愧、做個好的人

另外，投訴及內部調查科聯同人事部紀律組及心理服務課於7月21日及22日合辦「2022誠信文化推廣講座」，推廣「問心無愧」的主題，加強人員對「監督問責」、「不忘初心」、「心無旁騖」及「一生無愧」四個重要信息的理解，強調主動監督及提醒人員違紀違法的嚴重後果。

副處長（管理）周一鳴提醒，警隊誠信文化的重點不在於牢牢地緊記口號，而在於領悟其核心價值，他希望每一位警隊人員「做個好的人」，並勉勵各位克盡己任，下決定前要三思而後行，當人員發現同袍誠信稍有偏差時，有責任主動提醒對方。