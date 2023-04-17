消委會冷氣機測試｜一文看清8招慳電小貼士　有7種情況增加耗電量

夏季將至，冷氣機將成為生活密不可分的一部份。消委會今（17日）公布新一輪冷氣機評測，其中珍寶及格力共兩款窗口式變頻冷氣機的評分最高，並發現變頻式較定頻式的窗口式普遍省電約27%。但選用高能源效益冷氣機，其實只是慳電的第一步，消委會提醒市民環境潮濕、開動抽氣扇等因素，同樣會增加耗電量，更教市民八招進一步節省電費。不過請注意，慳電的同時亦要注意電器的安全。



選用高能源效益冷氣機 電費每年可相差$755

消委會今日公布新一輪冷氣機評測，發現變頻式窗口冷氣機，較定頻式平均省電27%，製冷季節性表現系數（CSPF）數值，耗電量最高與最低相差37.1%。其中便以珍寶、格力兩款窗口式變頻冷氣機評分最高。

消委會並參考國際標準、強制性能源效益標籤計劃等數據，估算各樣本每年所需的電費，發現若每年開機製冷共180天，每天12小時，以每度電2元計算，即每年所需電費由1,290元至2,045元不等，相差755元。

▼消委會13款冷氣機評分一覽▼



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環境潮濕、開動抽氣扇等7種因素亦增耗電量

消委會表示，冷氣機的實際製冷需求，對耗電量影響極大，即製冷量愈多，電費便會較高。不過多種情況均會增加製冷的需求，包括環境潮濕、房間面積大、窗口西斜、門窗漏風、開動抽氣扇、多部電器同時啟動，或室內人數眾多等。

消委會指，若每年總開機的時間較長，或用戶習慣將冷氣機調至較低溫度，最終實際電費甚至超出消委會的估計。同時隨著冷氣機的機齡增加，或沒有定期清洗保養，其能源效率亦有機會受到影響。

用電量較高 每度電收費或較高

消委會提醒，當電費帳單覆蓋期內，整體家居的用電量較高，每度電收費或會較高。不過除了上述貼士，以及選用高能源效益的冷氣機外，其實亦有多種方法有助節省電費，先看這8個：

．避免將冷氣機安裝在陽光直接照射的地方。



．切勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口。



．可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度。



．夏天回家後可能感覺格外悶熱，不妨先沖涼或飲用開水，有助將身 體降溫，設置冷氣機的溫度因此毋須很低，以節省電力。



．電風扇的耗電量遠低於冷氣機，同時開動冷氣機與電風扇， 把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度設定，節省電力。



．若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。離家外出前，謹記把冷氣機關掉。



．天氣稍涼時，盡可能改用風扇。



．夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能，並定期 安排有經驗的技師檢查、保養及維修。



消委會教九招保冷氣機安全：

．到商譽良好的店舖選購有牌子的冷氣機。



．如冷氣機由固定線路供電，必須由註冊電業承辦商接駁。



．不要在同一插座上接駁其他電器。



．按照使用說明書安全地操作冷氣機。



．房間不需使用時，應關掉冷氣機的電源。



．在關掉電源後，不應立即重開。



．安排定期保養及定期清洗隔塵網以確保冷氣機有效操作。



．若發現操作不正常（例如噪音或震動過大，或有異味），應立即停用及安排維修。

