消委會｜27款抽查杞子全數含重金屬　「Hart」牌檢7種除害劑

杞子護目護肝，是養生好物，不過消委會最新抽查測試發現，市面27款杞子樣本全部檢出重金屬，當中兩款鉛含量接近香港相關規例標準上限，涉及品牌包括「尚品」和「御品皇」；另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑，其中「哈特」（Hart）品牌更檢出7種除害劑。食安中心跟進化驗，證實該兩款鉛含量接近標準上限的品牌重金屬結果合格；另其風險評估則顯示，在正常食用情況下，食用含微量除害劑殘餘杞子，不會影響健康。

此外，消委會又發現，各品牌性價比差異大，最貴的「Sunfood Super Foods」及最平的「同心堂」杞子產品，價錢相差逾6倍，惟兩者獲得的總評分均獲逾4分（以5分為滿）；最低分的品牌，其價格更較性價比最高的品牌貴逾2倍半。消委會提醒，價格和質素未必成正比。



杞子性味甘平。主要功效包括歸肝、腎經。補肝腎及明目。(資料圖片)

杞子（又稱枸杞子）是不少家常菜式都會用到的中藥材，較常用於蒸雞、燉湯、糖水等。歐美地區近年更將枸杞子追捧為「超級食物」，稱具有抗氧化和抗病毒功效，受到不少健康人士追棒。

杞子售價差逾6倍

消委會於去年8月至9月抽取市面27款乾枸杞子樣本進行測試，當中3款標示為「即食」，另有7款標示為「有機」。每包售價介乎5元至146元，若以重量計算，售價則為每100克$9至$64.3，價格相差逾6倍。

基因測試證實全部樣本皆為寧夏枸杞子，並全數檢出β-胡蘿蔔素及維他命C，與中醫學的滋補肝腎、益精明目等功效相符。個別牌子胡蘿蔔素含量較高，包括「同心堂」的正宗一級寧夏杞子及「Sunfood Super Foods 」的Raw Organic Goji Berries；另「位元堂」的寧夏杞子(有機原料)、「華潤堂」寧夏枸杞子、「尚品」即食寧夏杞子、「FRESH」杞子及「價真棧」寧夏杞子則屬維他命C較高的品牌，每100克有15毫克維他命C。全部樣本均沒有檢出食用色素和霉菌毒素。

胡蘿蔔素及維他命C含量較高部分品牌：



杞子是不少家常菜式都會用到的中藥材，較常用於蒸雞、燉湯、糖水等，亦可用作養生茶。(資料圖片)

「尚品」、「御品皇」杞子檢出逾0.2毫克鉛

不過，測試亦發現，全部樣本都檢出不同種類的重金屬，檢出量介乎每公斤0.018毫克至0.29毫克，其中2款樣本檢出的鉛含量接近香港相關規例上限，包括「尚品」即食寧夏杞子及「御品皇」杞子，分別檢出每公斤0.284毫克和0.29毫克鉛，消委會已轉交食安中心更進，食安中心已即時抽取同款產品作化驗，經轉換系數後的檢測結果為0.01毫克/公斤及沒有檢出，結果合格。

此外，逾7成樣本檢出除害劑，其中「Hart」（哈特）杞子更檢出7種除害劑，混合使用除害劑有機會產生「雞尾酒反應」，帶來健康風險。消委會期望業界減少使用除害劑等化學方法，以減低對人類及生態環境的危害。食安中心風險評估則顯示，驗出微量除害劑殘餘的相關枸杞子產品，在正常食用情況下不會影響健康，符合法例要求。

逾7成杞子樣本檢出除害劑，其中「哈特」 (Hart)杞子更檢出7種除害劑。(網上圖片)

消委會綜合測試結果後，為各樣本進行評分，以5分為滿，共有15款總評達4分或以上， 當中包含最貴的「Sunfood Super Foods」的Raw Organic Goji Berries (每100克價錢為64.3元、總評分4.5分)，以及最平的「同心堂」正宗一級寧夏杞子 (每100克價錢為9元、總評分4分)。

此外，「紹香園」即食杞子僅獲2.5分，屬最低分之選，惟其每100克價錢為33元，相較上述最平、總評分4分的「同心堂」正宗一級寧夏杞子貴逾2倍半。消委會提醒，枸杞子價格差距頗大，可見價格和質素未必成正比。

消委會綜合評分-最貴、最平杞子及評分最低品牌：



消委會指，市民宜向信譽良好的商店購買枸杞子，並應注意枸杞子是乾果的一種，開封後容易受霉菌污染，宜置於密封的容器內和放置在清涼乾爽的地方，例如雪櫃內。消委會又提醒，由於部分樣本檢出重金屬和農藥污染，建議消費者在進食前先用水清洗，並浸泡15至20分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質，降低健康風險。