消委會｜超市貨品價格按年升2.1%　食油平均加一成　三款貴十幾蚊

香港百物騰貴，消委會最新一期《選擇》月刊公布，綜合本港三大連鎖超市「AEON 」、「 百佳 」 和 「 惠康 」 的價格資料，一籃子超市貨品的總平均售價在2022年重拾升軌，比2021年上升2.1%。13項大類中，「糧油食品」（5.4%）、「雜糧/調味」（4.8%）、「罐頭食品」（4.6%）升幅較為明顯。



當中，「食油」組別七款全部加價，百得利清淡橄欖油加11.2元約兩成售63.2元，獅球嘜純正粟米油 900毫升x4及獅球嘜初搾橄欖葵花籽3公斤各加價13.5元，升幅逾一成，分別售112.1元及119.1元。



消委會最新一期《選刊》月刊公布，綜合本港三大連鎖超市「AEON 」、「 百佳 」 和 「 惠康 」 的價格資料，一籃子超市貨品的總平均售價在2022年重拾升軌，比2021年上升2.1%。（《選擇》月刊）

消委會最新一期《選刊》月刊公布，綜合本港三大連鎖超市「AEON 」、「 百佳 」 和 「 惠康 」 的價格資料，一籃子超市貨品的總平均售價在2022年重拾升軌，比2021年上升2.1%。 （廖雁雄攝）

消委會調查發現，2022年一籃子260項貨品的總平均售價較2021年上升2.1%。13大類貨品中，有10類錄得升幅，由1.7%至5.4%不等，當中以「糧油食品」（5.4%）升幅最大，其次是「雜糧/調味」（4.8%）、「罐頭食品」（4.6%）和「即沖飲品」（4.3%）。

在13大類下的54組貨品，當中42組貨品的總平均售價上升，升幅由0.2%至15.4%不等，有4組貨品錄得雙位數升幅，包括「牛油」（15.4%）、「茶包」（11.7%）、「芝士」（10.2%）和「食油」（10.1%）。

大類「糧油食品」中的「食油」組別， 7款平均售價全部上升，由5.2%至21.6%不等，當中升幅明顯的是百得利清淡橄欖油（#80，21.6%，售63.2元）、獅球嘜純正粟米油 900毫升x4（#83，13.7%，售112.1元）及獅球嘜初搾橄欖葵花籽3公斤（#84，12.8%，售119.1元），其中獅球嘜連續兩年錄得雙位數升幅。

「食米」組別的總平均售價亦上升1. 3%，組別內的9款食米中，6款分別上升由0.1%至15.4%，當中升幅最高為熊井美國珍珠米（#72）。

+ 11

大類「雜糧/調味」下的5組貨品，總平均售價全部上升，由2.9%至6.2%，升幅最高的兩組貨品分別為「穀類早餐」及「沙律醬/意粉醬」，均上升6.2%，其次是「粉麵」（5.7%）。

「穀類早餐」組別的全部5款貨品的平均售價在去年齊升，由3.2%至10.9%，當中桂格即食燕麥片(袋裝)800克（#91）的升幅逾一成售19.1元。「沙律醬/意粉醬」組別中，Barilla拿破崙意粉醬400克升逾一成售30.8元。「粉麵」組別中

壽桃牌幼滑上海麵340克（#101）及Barilla意大利粉(n.7)500克（#102）分別上升11.2%及17.5%，後者賣21.6元一包。

大類「罐頭食品」的總平均售價上升4.6%，其中3組貨品升幅較大，分別為「罐頭蔬菜/水果」（8.7%）、「罐頭魚」（7.2%）和「罐頭湯」（5.9%），該3組共12款貨品的平均售價全部上升。而「罐頭肉」組別中，皇滋味減鹽火腿午餐肉340克（#139）大升13.8%售35.7元。

消委會最新一期《選刊》月刊公布，綜合本港三大連鎖超市「AEON 」、「 百佳 」 和 「 惠康 」 的價格資料，一籃子超市貨品的總平均售價在2022年重拾升軌，比2021年上升2.1%。（《選擇》月刊）

大類「奶類食品/雞蛋/豆腐」的總平均售價上升2 .1%，當中「牛油」及「芝士」組 別分別上升15.4%及10.2%，為年內升幅最高及第3位高的貨品組別。兩組共7款貨品的平均售價同告上升，其中「牛油」組別的3款貨品升幅由9.6%至20.1%，當中大公司牛油(無鹽)升兩成（#23，售31.9元），法國總統牌牛油(有鹽)升18.5%（#25，售43.4元）。

「芝士」組別的4款貨品售價上升2%至21.3%，卡夫獨立片裝低脂芝士12片250克升21.3%（#21，售34.7元），芝司樂高鈣起司原味12片250克（#20，售31.6元）。

大類「急凍食品」的總平均售價上升3.5%，「急 凍 點心/餐類」及「急 凍肉類 /海鮮」組別分別上 升 6 . 3%及5%。「急 凍 點 心 / 餐類」的9款貨品的升幅由2.7%至11.2%，當中灣仔碼頭韮菜鮮蝦水180克（#125）的升幅逾1成售16.7元，淘大叉燒腸粉（#118）、淘大晶瑩蝦餃（#119）及公仔蝦肉燒賣（#121)升8%至8.6%不等。

2022年54組貨品總平均售價比對2021年的變動幅度。（《選擇》月刊）

「百佳」表示，根據紀錄，同類貨品價格的上調幅度較消委會調查所得的為小，超市已 盡 最大努力吸收部分上漲成本，沒有直接轉 移給消費者，而且經常推出不同形式的優惠給顧客，包括會員積分計劃、會員折扣、優惠裝、銀行及信用卡優惠等。

「惠康」表示，過去3年疫情對各行各業造成一定打擊，明白到穩定的貨品價格和存貨供應對消費者的重要性，自2020年10月推出指定貨品低價計劃已接近3年，鎖定精選食品及日常用品價格，並保證貨品價格半年內維持不變，會在今年4月1日起再度延續以上計劃6個月，。

「A E O N」表 示， 在 疫 情 持 續 下，物 流、原 材 料及 勞工等 成 本不斷上漲，超市利用集團全球集中採購系統，並從海外直接採購商品及優化物流系統等，令多款自家品牌及進口品牌的商品降價和價格凍結。超市在2022年間持續推出各項優惠活動回饋顧客，雖然疫情已回穩，但面對通脹問題，會繼續努力 降 低 採 購 成 本。