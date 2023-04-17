83名內地醫護到港　分佈各聯網醫院工作　范鴻齡：他們可說廣東話

香港醫護人手長期短期，醫管局早前推出「大灣區醫療人才交流計劃」。大批參與計劃的內地廣東省醫護今午（17日）經高鐵到港，醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞到西九龍站迎接。范鴻齡表示，連同上周已到港的醫師，今期計劃合共83名廣東省醫護參與，之後他們會接受培訓，並到不同聯網的醫院工作。



問到內地醫院是否懂得廣東話，范鴻齡表示，今次到港醫護都可說廣東話，中英文交流都沒有問題，而且部份專才本身未必需要與病人交流。他又指，之後會擴充計劃，預計年底再有約100名醫護來港。



醫管局主席范鴻齡表示，到港醫護都可說廣東話，中英文交流都沒有問題。（余俊亮攝）

大約中午12時，70名來自廣東省的護士，以及三名醫生，乘坐高鐵抵港，范鴻齡及高拔陞等人到高鐵西九站迎接。范鴻齡透露，明日會有正式的歡迎儀式，屆時醫務衞生局局長盧寵茂會出席。

范鴻齡表示，連同上周到港的七名醫生，現時有一共有10廣東省醫生及70名護士來港；另外有三名中醫師參與計劃，當中有兩人已到港，其餘一人明早到達，即合共有83位大灣區醫護參與計劃。他形容，今次是計劃的里程碑，涉及人數不少，並感謝廣東省衛健委、中聯辦及特區政府支持，之後會擴充計劃，料年底再有100名醫護到港，兩年合共200位護士到港。

范鴻齡表示，70位護士會平均分布於七個聯網；醫生則會於九龍中、九龍西，及新界西聯網工作，但日後可能會再有調動。

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平均八年經驗 部份人長達二十年經驗

談及醫護的資歷，范鴻齡表示，各人都是「英才」，經過廣東省衛健委精挑細選，平均有八年經驗，部份人甚至長達20年經驗，熟悉臨床工作。他又指，相關護士來港後，亦會接受培訓；同時將內地經驗，與香港交流。

問及言語問題，范鴻齡表示：「中文又可以，英文又可以，所以我唔覺有咩問題。」他之後再補充，「廣東話一定無問題」。他又稱，有部份是麻醉科專才，不太需要與病人交流，但承認始終需要時間習慣。

廣東省衞健委代表楊波表示，首批醫護來自廣東省各大醫院，相信語言及技術均可勝任香港工作。她又指，有部份去年來港抗疫的醫護，今次再度參與計劃到港，認為抗疫的經歷加深了兩地醫護的了解，並建立了深厚友情，令雙方更有意願合作交流。

另外，早前醫管局到英國招聘醫生，范鴻齡表示已發出約百份有條件聘書，即醫生如滿足一些條件後，聘書才作實。他續指，截至昨日（16日）已有20多人簽署聘書，其他人則仍在考慮。他又指，預計6月會到澳洲招聘，並正構思一個全球性的招牌計劃，希望多管齊下解決人手問題。