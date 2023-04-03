醫管局計劃下年度為入院ICU成人及兒科病人作11種呼吸道病毒檢測

疫情過去，總感染控制主任賴偉文總結醫管局過去三年新冠來襲期間，共進行約600萬次檢測。疫情時，公立醫院會為有病徵入院病人作檢測篩查，以免新冠在病房蔓延，賴偉文透露即使疫情已過，局方亦有計劃在2024/25年度為兒科病人及深切治療部的成年病人提供連同冠狀病毒等11種呼吸道感染病毒的檢測。他又指隨著政府計劃在新界北部有大規模發展，北區醫院重建計劃內亦會增設臨床微生物化驗室，除24小時內進行核酸測試等外，亦會有結核病（TB）的測試等。



新冠肺炎疫情平穩，總感染控制主任賴偉文總結醫管局過去的檢測量，指三年來共進行約6,000,000次檢測。（呂穎姍攝）

11種呼吸道感染病毒檢測包括呼吸道合胞病毒

新冠肺炎襲港近三年，賴偉文總結醫管局過去的檢測量指，三年來共進行約600萬次檢測，連同承辦商進行的超過500萬次檢測，共檢測逾千萬次。賴偉文透露，局方亦有計劃在2024/25年度，恆常化為有病徵的兒科及深切治療部的成年病人，提供連同冠狀病毒、流感及呼吸道合胞病毒等11種呼吸道感染病毒的檢測，以防止病毒在醫院爆發。

化驗量約為每日1000次

他表示，新的計劃預料須增加10至20名化驗師，相信所涉及的化驗量約為每日1000次檢測。他亦指，部分醫院早前已有向病人進行相關測試，但今次則是所有公院都會推行。

近日醫院不時爆發的呼吸道病毒群組，當中不少群組在首個個案發生逾一星期後才得悉有病毒在病房內漫延，他相信，醫院並非延遲了做檢測才令到群組爆發，料同事仍為有病徵的患者立即做檢測，惟病毒有潛伏期，故往往發現有傳播時病毒已在病房爆發。

對於有聲音希望設立更多的實驗室應付日後疫情，他認為現時10間的實驗室足以應付相關的檢測量，但隨著政府計劃在北部有大規模發展，北區醫院重建計劃內亦會增設臨床微生物化驗室，除24小時內進行核酸測試等外，亦會有結核病（TB）的測試等。