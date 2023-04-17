裝修工心口痛猝亡死因　陪審團一致裁定死於自然　遺孀嚎哭問點算

裝修工因心口痛到太子聖德肋撒醫院求醫，當值醫生疑指裝修工只是感冒，稱他「冇咩事」。惟裝修工返家後突抽搐昏迷，送院做通波仔手術，留醫兩周後死亡。專家醫生指死者死於急性心肌梗塞，又指根據醫療排板及報告，看不出當值醫生懷疑死者有急性心肌梗塞。死因庭就此展開研訊，陪審團今(17日)經退庭商議，一致裁定死者死於自然，死因裁判官則寄語死者家屬早日釋懷。死者妻裁決後在庭上嚎哭，向兒子哭訴：「點算呀，仔呀？」



死者呂培常，終年52歲，家屬及時任聖德肋撒醫院內科醫生朱琦昌，均被列作有利害關係方。

遺孀聞裁決不斷問點解

五名陪審員經退庭商議後，一致裁定死者死於自然，並沒有提出建議。死者遺孀其後在庭上痛哭，謂：「點算呀，仔呀？」、「點解呀？」一名女親友稱：「啲咁既醫生醫死幾多人，天收佢」。

呂入院求診時曾照心電圖及圖血壓

死者遺孀楊婉綠早前供稱，丈夫呂培常(下稱呂)有高血壓病史，需服降血壓藥及心臟藥。呂於2019年12月17日凌晨12時表示心口痛， 又指救護車要留給有緊急需要的人，而未有召救護車，最終到聖德肋撒醫院看診。呂在醫院候診前曾量血壓及照心電圖，兩小時後見當值醫生朱琦昌。

妻指朱醫生曾言有買保險仲要嫌貴

朱約兩小時後為呂看診，指呂患感冒，又指：「冇咩事。」楊問其夫的心電圖是否有異常，朱指沒有特別，如要入院檢查，便要住每晚費用3,900元的單人房。楊再問有否更便宜的選項時，她指朱以差劣態度回應：「有買保險仲要嫌貴？」更指：「冇咩事，住就住，唔住就返屋企。」並著他們離開，並寫了轉介信叫呂翌日向專科醫生求診。楊在等候期間問護士可否處方舒緩心口痛的藥物，朱開了3種藥。

呂同夜送院送急症室兩周後亡

惟呂返家後，於凌晨2時許突抽搐昏倒，送往伊利沙伯醫院急症室，安排做通波仔手術，並轉到心臟科深切治療部，期間病情反覆，翌年1月3日宣告不治。

死者兒子呂耀鈞指，父親在家抽搐時，他替父親做心外壓。父親被送往急症室做手術，雖回復心跳，但因腦部曾經缺氧而一直昏迷，兩周後亡。

朱指呂一度同意入院後改變主意

醫生朱琦昌供稱，呂看診時稱前一晚感到心口痛及有感冒病徵，但沒有心悸和氣喘等，心電圖顯示呂沒有急性缺氧跡象。他指呂及其妻一度同意入院，之後改變主意，他遂寫轉介信給呂著他到心臟專科就診，並處方了止痛、舒緩心口痛及收鼻水藥物。此外，他亦否認曾指呂「冇事」。

朱稱會向每一位病人解釋心電圖用途

朱對於當日的醫療記錄，未提及朱解釋心電圖只能用作初步診斷，及建議入院進一步檢查等，但事發後近1年其撰寫的醫療報告中，卻突然提及。朱在庭上解釋，他會向每一位病人解釋心電圖用途，病人照心電圖一般都會建議入院。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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呂一條心血管全塞

伊利沙伯醫院心臟科醫生李博謙指，呂送抵醫院時出現多次心律失常，經搶救後回復心跳。院方發現他有急性心肌梗塞，其中一條心血管完全閉塞，遂替他做通波仔手術，手術成功，但呂的腦部廣泛缺氧性受損。

呂因心臟停頓至腦部缺氧

以專家身份作供的律敦治醫院心臟科專科醫生羅溢章，引述解剖報告，指呂死於急性心肌梗塞，而且心臟停頓引致腦部缺氧，誘發多重器官衰竭。羅又指，呂的心電圖「有少少唔係咁正常」，加上他曾稱心口不適，醫生首先要排除心肌梗塞的可能性。如果懷疑出現心肌梗塞，應該每15分鐘做心電圖，另可進行心臟超聲波檢查及抽血等確認。羅認為，當時應安排呂即時入院，並持續監測其情況。

看不出朱曾懷疑呂有急性心肌梗塞

此外，羅根據醫療排板及報告，看不出朱懷疑呂有急性心肌梗塞。雖然從朱處方用作舒緩病人心口痛症狀的藥物，可推斷他知悉呂心臟有問題，但該款藥物不能幫助暢通血管。

案件編號：CCDI-474/2020