黃偉綸：明日大嶼和北部都會區令香港更宜居　填海對生態影響微

根據政府統計處最新數據，截至2021年，本港劏房數目增至逾10.8萬間，政府推出簡約公屋、明日大嶼和北部都會區計劃，冀短暫紓緩基層住屋困境和增加房屋供應。財政司副司長黃偉綸今日（17日）出席研討會時表示，明日大嶼和北部都會區將可提供大量土地作住屋和創科發展，強調在現有的新技術下，填海時間已大幅縮短至三年，並會確保在發展期間，將對環境的影響減到最低。



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黃偉綸早上在房協75周年的國際研討會上致辭，正進行的明日大嶼和北部都會區發展計劃，將可給予港府更大動力（huge impetus）向可持續發展和宜居的目標進發，當中交椅洲人工島填海，將可提供10平方公里土地，以容納50萬人口，並可發展成本港第三個核心商業區（CBD3），而當局會盡力確保填海工程對生態和環境的影響，維持在低水平。

他續指，填海工程將於兩年後，即2025年開展首階段工程，預料最快3年後可完成土地平整、道路等重要基建，強調現時在新的科技和填海技術下，填海工程時間已大幅縮短，不再需要耗時20年。

至於北部都會區，他則表示，此計劃正分階段進行，部份土地將會針對性作支援創科發展，預料可提供的總樓面面積（GFA）將等同16.5個白石角科學園，部份地區亦鄰近深圳福田，將可進一步推動港深合作和大灣區創科發展。

房屋局局長何永賢則表示，港府汲取了過渡性房屋的經驗，了解到居住地點和交通對基層而言十分重要，故簡約公屋選址中，有一半單位位處市區，40%單位在屯門新市鎮，只有10%單位座落在新界，強調基層遷入簡約公屋後，不止可改善居住環境，亦可節省大筆租金，她舉例指，筲箕灣的劏房和簡約公屋的租金相差逾6,000元，預料三萬個單位落成後，居民可合共節省63億元。