甯漢豪：政府須考慮社會效益　明日大嶼非「做定唔做」而是要做好

「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案最新估價造價增至5,800億，公眾諮詢將於本月底結束，惟批評聲連連。發展局局長甯漢豪今（24日）重申，社會聲音期望有更多土地使用，「𠵱家唔係講做定唔做，係要做好」，又稱在香港做土地發展項目期望無人反對是比較困難，「如果有啲反對意見只係撤回、唔好做，我諗政府要做一個有益社會嘅決定。」



對於「明日大嶼」項目的種種爭議，甯漢豪表示：「我自己都做咗造地嘅項目好多年，我有時都提自己，喺香港做土地發展項目期望冇人反對，係比較困難。」她強調，各項目目標都是為社會好，如果有反對意見，會盡量改善，「如果有啲反對意見只係撤回、唔好做，我諗政府要做一個有益社會嘅決定。」

她又稱，社會亦有聲音表示期望有更多土地使用，「𠵱家唔係講做定唔做，係要做好」。被問到有團體認為交椅洲人工島Y型設計未能有效改善熱島效應，她則指相關設計得到了世界知名環境工程專家、水力學專家、海岸設計專家肯定。

▼明日大嶼最新概念圖▼



+ 6

天文台前台長林超英早前表示，受海水上升影響，明日大嶼工程可能被水淹沒，只會製造本來不存在的危險，發展局其後反駁相關言論指，採用長年期的假設並不合常理，亦不符合國際準則。甯漢豪回應指，交椅洲人工島海岸線設計參考了聯合國氣候變化專家組織的評估，強調設計具科學性。

她續稱，檢討《保護海港條例》一方面「拆牆鬆綁」了善用海濱、方便市民使用海濱等填海工程項目，另一方面，針對其他填海工程仍然以很高的門檻處理，更以過去法庭要求政府考慮的因素納入法例。她強調，相關檢討並不會損害到市民就填海項目提出司法覆核的權利。