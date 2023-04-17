外媒文章指持BNO移英港人強積金遭沒收　積金局要求刪除錯誤描述

《華爾街日報》上周五（14日）刊登一篇來論，提到有港人未能以英國國民（海外）（BNO）護照申請提早領取強積金，又引述當地組織香港監察估算，有數以萬計港人、總數達約22億英鎊、即逾214億港元的強積金被阻止發放，該報道末段也形容這種情況屬未經正當程序扣押及沒收強積金。



積金局今日（17日）發聲明，指報道錯誤描述強積金計劃成員的資產被沒收，強烈譴責相關說法，並認為報道誤導公眾，損害強積金制度的可信度，要求《華爾街日報》刪除相關錯誤內容，以及根據事實作正確報道。



積金局強烈譴責毫無根據說法 誤導公眾

《華爾街日報》在「Opinion」（來論）欄目刊登題為「Hong Kong’s Hostage Pensions」（香港扣押退休金）文章，指有港人以BNO護照申請提早領取強積金遭拒，內文引述當地組織香港觀察，估計有數萬名港人共22億英鎊強積金（折算逾214億港元）。文未形容「香港實質上是在未經正當程序扣押和沒收退休金，這一切都進一步證明法治在香港已變成虛假，任何人的財產或業務都可以被共產黨突然沒收」。

積金局今日發表聲明，批評相關報道錯誤地描述強積金計劃成員的資產被沒收，對這種毫無根據的說法予以強烈譴責，並指報道誤導公眾，更損害強積金制度的可信度，要求《華爾街日報》刪除相關錯誤內容，以及根據事實作正確報道。

指港府不再承認BNO 不接受用作提早申領強積金依據

積金局重申，港府於2021年1月發聲明指不再承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，因此強積金計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證，作為以「永久性地離開香港」為理由申請提早領取強積金的證據。強積金受託人在審理以「永久性地離開香港」為理由、提早提取強積金的申請時，有責任依據香港法例行事。

積金局也強調，強積金計劃成員的強制性供款一經存入帳戶，即全數及立刻歸屬於有關計劃成員，強積金亦會存放在計劃成員的個別帳戶內。如計劃成員以「永久性地離開香港」為理由，申請提早領取強積金，而強積金受託人不信納其提供有關證據及拒絕相關申請時，相關強積金將會繼續保留於計劃成員的強積金帳戶內。

積金局發言人表示，中英兩國政府對於如何處理BNO護照早有共識，並於1984年互換備忘錄確認。英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，現時英方做法實質性改變了BNO護照性質，根本地違反了英方在備忘錄中的承諾。