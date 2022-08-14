網傳以「永久離港」取強積金將收「神秘信封」　積金局：從無發信

近日網上流傳，若以「永久離港」為由取回強積金，將會獲發積金局發出的「神秘信封」，當中列明指定離境時間，要求離境時將信封交予入境處職員，並出示一張圖片，信封上亦包括入境處的郵戳。帖文質疑積金局及入境處有聯繫，使回港申請取回強積金時難度增加，亦令入境處有對已永久離開香港的申請人有「執法權利」等。

積金局回覆《香港01》查詢時，澄清從未發出相關信件，並譴責發布虛假失實言論的行為，呼籲市民勿信網上流言。消息人士亦指，香港居民在機場離境時，經過入境處的櫃位只需出示旅行文件，例如有效護照、機票等，期間毋須出示任何信件，即使涉案亦早已行動，不會發出不能打開的信件。



信封列明「香港政府公函」，當中有入境事務處等的郵戳，列明有關人士須在指定時間前離港，離境時亦要將信封交予入境處職員。（East of Gibraltar Citizen Facebook圖片）

網上有人流傳一張照片，圖中信封列明「香港政府公函」，當中有多個郵戳，包括入境事務處、「積金成果必屬您」的口號等。

帖文中指，若以「永久離港」為由取回強積金，現時會獲得一封由積金局發出的信封。信封除了有上述郵戳外，亦同時列出3項注意事項，包括不可拆開信封、必須在指定時間或之前離港，以及離境時要將該信封交予入境處職員。

按現時規定，市民可以「永久離港」為由，申請提早領取強積金。（資料圖片／李澤彤攝）

除非證件出問題或被通緝 否則出入境不受限制

積金局回覆查詢時指，局方從未發出相關信件，並譴責發布虛假失實言論的行為，呼籲市民勿信網上流言，如有疑問應致電積金局熱線、或向所屬受託人查詢。

消息人士亦指，香港居民在機場離境時，只需出示旅行文件，例如有效護照、機票等，尤其經e-道出境，更加毋須向入境處職員出示任何信件，只需讀取智能身份證及指模。消息人士亦指，港人出入境自由受《基本法》保障，除非證件出問題或被通緝，否則不會受限制。

可因「永久離港」提早領取強積金

翻查資料，市民須滿65歲才可選擇一筆過或分期提取強積金。不過，按現時規定，市民可以「永久離港」為由，申請提早領取強積金，當中需要身份證明文件、申請表格、法定聲明表格、已獲准在香港以外某地方居住的證明文件。

積金局早前曾澄清，以「永久離港」為由提早提取強積金的申索人，並不一定是因移民，因強積金涵蓋的對象除了香港僱員外，亦包括持工作簽證來港工作的外籍人士，或本身擁有外國護照的僱員。