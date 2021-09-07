移民潮｜第二季以永久離港為由提取強積金達8000宗　按季升４％

積金局今年第二季強積金統計數字顯示，以永久離港為理由提取強積金的申索數目達8,000宗，較上一季度的7,700宗增加4%。積金局發言人指，部分成員擁有多於一個強積金賬戶，實際申請人數應少於申索宗數，並重申以永久離港為由提取強積金並非等於移民，申請人包括非本地僱員結束在港工作或移居內地。

另外，截至今年6月底，強積金總資產約為12,200億，按年增長26%，扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億。



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積金局今日（7日）發表最新一份《強制性公積金計劃統計摘要》，發言人指，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目每季均有變動，今年第二季8,000宗的申索數目，與對上三季的8,100宗、8,500宗及7,700宗大致相若。

雖然2020年第三季至2021年第二季32,400宗的永久離港申索數目，較2019年第三季至2020年第二季上升7.3%，但積金局指整體而言，最近3個年度相關申索數目，較16-17及17-18年度的申索數目顯著下降。

積金局：永久離港提取強積金不等同移民

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數，而以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由提取強積金亦包括申請人返回其原居地，如非本地僱員結束在香港工作或港人移居內地生活。

積金局資料顯示，第二季度有8000宗以申永久離港申索個案。（梁鵬威攝）

強積金總資產5年間增加101% 逾1.2萬億

統計摘要又指，過去5年間，強積金總資產增加101%，最新達12,200億。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率。

今年第二季自願性供款37.89億為歷年之冠

在2021年第二季，強積金已收自願性供款共37.89億，以季度計算，為歷年之冠。與2016年第二季相比，自願性供款季度總額在五年間增加14.21億，增幅為60%。同期，自願性供款佔季度強積金供款總額的百分比由13.5%增加至18.7%。上述數字反映愈來愈多僱主及計劃成員認同，在強制性供款外作自願性供款，以增加計劃成員的退休保障。

摘要指出，截至今年6月底，約249萬個強積金帳戶把部分或全部資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,035萬個強積金帳戶24%；總資產值約$778億，佔強積金總資產6%。過去一年間，預設投資策略下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為21.7%及5.8%。

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