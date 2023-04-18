周四中午日偏食全港可觀測　太空館辦活動派濾光片、網上設直播

香港周四（20日）中午會出現日偏食，料全港大部分地方都能觀測，由於東南部地區日食時間較長，市民也可考慮前往九龍東或港島東等地區觀測日偏食。香港太空館當日也會舉行觀測活動，在尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，並派發太陽濾光片，市民可利用這塊濾光片安全地觀測太陽。另外，網上也會有直播。



但市民需要留意，天文台預料周四的天氣大致多雲，有幾陣驟雨，也有機會影響天文觀測。



▼2020年6月21日本港日偏食情況▼



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本港周四中午時份會出現日偏食，今次日食的最大食分介乎0.02至0.03，即在食甚時，太陽直徑的2%至3%會被月球遮擋，屆時本港日光不會明顯減弱。

下次日偏食要到2028年

由於日偏食在中午發生，全港大部分地方都可以觀測得到。然而，因東南部地區的日食食分較大，日食時間亦較長，有意觀測的市民不妨考慮前往九龍東或港島東等地區。如錯過今次日偏食，下次日偏食出現已是2028年7月22日，而且屆時月球只輕微觸及太陽邊緣，食分比今次更小。

有意觀測今次天文現象的市民，記得必須使用專門的濾光設備，切勿用肉眼或望遠鏡直接觀看太陽，也要留意不要使用煙熏鏡或太陽眼鏡，或會對眼睛造成永久傷害。

當日天氣大致多雲有驟雨

香港太空館在本周四也將舉行觀測活動，下午12時至1時30分會在尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，並派發太陽濾光片，市民可免費參與，利用濾光片觀測太陽。另外，太空館的網上影片頻道、康文署的社交平台專頁也會有這次天文現象的直播。

市民亦需要留意，天文觀測極受天氣影響，出發前往觀測時宜留意最新的天氣情況。據天文台的九天天氣預報，本周四天氣大致多雲，有幾陣驟雨。

▼正確觀賞日食方法▼

