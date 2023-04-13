日偏食｜4.20中午將掛半空歷時40分鐘　九龍東、港島東適宜觀測

天文台表示，下周四（20日）在香港將出現日偏食。是次日食將在下午12時34分開始，至下午1時16分結束，食甚時間則為下午12時55分。是次日偏食的食分只有0.028，即是在食甚時，太陽只有2.8%的直徑會受月球阻擋。

天文台指，是次日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞是次天文現象。太空館則建議，有意觀測的市民不妨優先考慮前往九龍東或港島東等地區。值得注意的是，若錯過今次日偏食，則要5年後再會。



天文台提醒，市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛，市民亦可通過網上直播觀賞是次日食過程。

翻查天文台「九天天氣預報」顯示，預測下周四大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

4月20日出現日偏食期間，太陽及月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）

香港太空館屆時將直播日偏食發生時的太陽影像，市民可通過香港太空館的網上頻道欣賞日食的即時影像：

日期：20.4.2023（星期四）

時間：下午12:30 – 1:20

直播平台：香港太空館YouTube頻道

▼2020年6月21日本港日偏食情況▼



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▼正確觀賞日食方法▼



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▼錯誤觀賞日食方法▼

