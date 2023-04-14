夏天來了 天文台：周六周日炎熱最高29度 下周四或看不到日食
撰文：倪清江
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又到周末，天文台預測一道雲帶會在明日星期六（15日）為華南帶來驟雨，先雨後晴，下午短暫時間有陽光，天氣炎熱，氣溫最高攝氏29度；星期日（16日）日間天氣炎熱，最高同樣29度。
下周四（20日）中午本港上空將出現未來五年唯一一次在港可看到的日偏食，日食食分約3%。不過天文台指一道低壓槽會在下周中至後期為華南帶來不穩定天氣，大致多雲兼有幾陣驟雨及雷暴，有雨天氣料持續至下周後期。
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預測明日先雨後放晴 下午有陽光
天文台表示，一道雲帶會在明日為華南帶來驟雨；受較乾燥的大陸氣流影響，雲帶逐漸轉薄，星期日該區大致晴朗。
天文台預測明日大致多雲及有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光，天氣炎熱，局部地區能見度較低；市區氣溫介乎23至29度，初時吹微風2級，漸轉北風3至4級。星期日大致天晴，日間天氣炎熱，預測氣溫與明日相同，都是介乎23至29度；初時北風3級，漸轉東風3級。
天文台預料下周初偏南氣流將為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，而一道低壓槽會在下周中至後期為華南帶來不穩定天氣，將會帶來驟雨及雷暴。
未來五年唯一可在港看到的日食，將於下周四（20日）中午出現，屬於日偏食，可看到「天狗」——即月亮掩沒太陽一小角，佔2%至3%。如錯過今次日偏食，要等到2028年7月才有機會在港再看到日食，而且屆時的食分比今次更小。
不過按天文台的預測，天公不造美，預測下周四大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，因此很可能無緣在港看到這次日食，下次要等到2028年7月才再有機會在港看到。
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下周四日偏食現象
日期：20.4.2023（星期四）
時間：下午12:30 – 1:20
直播平台：香港太空館YouTube頻道