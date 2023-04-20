專注照顧患腦癌長女　幼子交親戚照顧　母親為未能兼顧內疚落淚

病魔隨時突然降臨在看似美滿的生活中，潘太的長女Rachel在小孩本應最開心快活的年紀，罹患腦癌，惟幼子Matthew年紀尚小，同樣需要母親的照顧。在生與死面前，潘太的天秤只能傾向長女一側，幼子暫交外婆和其他親戚照料。



在Rachel接受電療期間，常要往返荃灣住所及沙田威爾斯親王醫院，一來一回便花了兩小時。經社工協助，獲安排搬入鄰近威院的麥當勞叔叔之家暫居後，不止回醫院只需10分步程，潘太也能接回Matthew一同居住。她除了有休息時間，亦能兼顧一對兒女生活。Matthew再次重拾笑容，Rachel亦可專心對抗病魔。



歷經長時間的苦痛後，Rachel終踏上復康之路。潘太多年來不敢在兒女面前落淚，但在訪問時談到當年，仍不禁落淚，為無法陪伴幼子感到內疚。Rachel已捱過五年的復發期，潘太一家終可逐漸重返正軌。



Rachel已捱過五年的復發期，潘太一家終可逐漸重返正軌。（夏家朗攝）

長女腦內突長5厘米腫瘤 頭痛、嘔出黃膽水

病魔的到訪往往讓人措手不及，Rachel在罹患腦癌前，是一名熱愛運動的小女孩。但在她8歲的某日，一場突如其來的頭痛及嘔吐，從此改變她往後的人生軌跡。病發初時她曾求醫中醫及西醫，醫生診斷為普通感冒，但服藥多日依然沒有好轉，甚至在一日內嘔吐黃膽水近20次。

病發兩周後，Rachel在半夜尿床及四肢無力，潘太立即帶她到醫院檢查，醫生判斷腦部出現問題，並經檢查後，發現腦內長有一顆五厘米的腫瘤，情況危急，隨即安排翌日早上進行切除手術。與此同時，由於Rachel已陷入昏迷，亦需要即時接受放腦積水手術。

手術後需電療電擊31次 需24小時照顧

最終長達約七小時的切腦瘤手術成功完成，但Rachel的考驗才正式開始，由於部份腦瘤緊貼腦幹不可切除，只能接受電療及化療，整個療程更需要電擊31次。潘太亦由當日起，每日近乎24小時留院全力照顧她，例如洗傷口、餵藥、換尿片等。

當聽到佢有呢個病嗰陣時，個人諗唔到嘢，連諗點照顧個仔都諗唔到。 潘太

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術後女兒半邊身體癱瘓 終等到開口叫「媽」

潘太透露，由於手術影響腦部的神經線，Rachel半邊身體癱瘓，亦不能張口說話，加上兒童患有腦癌為稀有案例，即使向醫生查詢，僅獲得情況可能無限期持續的答覆。直至兩個月後，潘太突然聽到「媽」的呼喚聲，終等待到醫生不能給予的答案。

嗰日好攰，望住部電視聽到個女嗌喎，嗌左一聲阿媽，我就諗緊係咪自己期望得太耐，有幻覺。 潘太

女兒獲准回家休息 半夜高燒及流鼻血要急返威院

雖然Rachel的病情略有進展，經歷電療及化療後，醫生准許回家休息。但她在病魔的折騰下，本來濃密的頭髮早已脫光，體重劇減約30磅變得骨瘦如柴，深夜有時候會發高燒及流鼻血不止，需要由荃灣的家中乘坐的士，前往沙田的威爾斯親王醫院，潘太一刻也不能鬆懈。

潘太對兒子Matthew抱有內疚感。（夏家朗攝）

幼子交親友照顧以淚洗面 媽媽拍片保持聯絡

與此同時，年約五歲的Matthew則改由父親接送上學，惟父親是家庭的經濟支柱，每日時間有限，因此需依靠外婆等親友代為照顧。不過Matthew當時仍未能理解家庭狀況，或感到不公平，雖然得悉姐姐患有重病，卻不習慣母親的突然離開，甚至致電向潘太哭訴，而學校教師亦反映他每日上課時以淚洗面。

可憐天下父母心，面對病床上的Rachel，潘太陷入兩難困境，卻又無能為力，只好拍片與幼子保持聯絡。「（Matthew）好想我湊佢，但我做唔到囉。」問到會否對Matthew抱有內疚感，她不禁落淚，「有呀，但內疚都冇用，因為你要取捨。」

暫居麥當勞叔叔之家每次復診慳逾兩小時

幸好經過醫院社工的轉介下，潘太一家再獲重聚的機會，一同搬往距離威院約10分鐘路程的麥當勞叔叔之家暫居，僅父親因工作地點不便未能同住。從此潘太不必再在荃灣與沙田之間奔波，每次節省來回逾兩小時的車程，爭取的休息時間亦能兼顧兩名兒女的生活，Matthew再次重拾笑容，Rachel亦可專心對抗病魔。

潘太並說出一段經歷，街上曾有不懂事的小孩，指著Rachel向家長詢問︰「點解佢冇頭髮嘅？點解佢要坐輪椅嘅？」雖然她立即購買帽子，但被歧視的感覺已令Rachel抗拒外出，直至搬至麥當勞叔叔之家後，尷尬的情況才可避免。

在麥當勞叔叔之家暫居約半年後，Rachel再接受數年的物理治療，終能短暫步行15分鐘，亦可自行吃飯、刷牙洗臉、書寫及繪畫，惟部份後遺症仍將影響一生，例如不可抵受壓力、記憶力衰退、骨頭脆弱等。但潘太引述醫生指，Rachel獲得今日的成績已是「奇蹟」，為眾多病人中恢復進度最快。

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康復秘訣在於「蕃茄牛鰍魚薯仔湯」

其實Rachel的康復，或因潘太的不離不棄有關，雖然面對沉重的壓力，但當時她在兒女面前仍然強忍眼淚，不斷鼓勵Rachel及貫輸正面思想︰「你想你自己快啲好，就要靠自己努力。」她並堅持購買新鮮食材，並用心清洗熬出「蕃茄牛鰍魚薯仔湯」，讓Rachel在手術後得以重拾食慾，其長肉速度之快，更令其他家長震驚，紛紛查詢有何煲湯秘訣。

目前Rachel已捱過五年的復發期，康復在望，潘太希望Rachel能早日擺脫輪椅生活，就如普通的少女生活。「𠵱家每個禮拜都要返醫院覆診做物理治療。我話就算幾遠我都會陪你去，最緊要你唔好放棄。」

Rachel亦沒有辜負母親的苦心，斬釘截鐵說有信心可擺脫輪椅生活，更希望治癒後可成為擅於長跑的運動健將。至於Matthew雖然仍一面稚氣，卻表示已學會分擔母親的工作，可為姐姐推輪椅超過五分鐘。

麥當勞叔叔之家的院舍鄰近威爾斯親王醫院，目前已為病人提供218,270晚服務。（資料圖片）

麥當勞叔叔之家已為病人提供逾21萬晚服務

「麥當勞叔叔之家」由成立至今，為病人提供21.8萬晚服務，4月底入住率將達到100%。重病兒童的家長需要向所在醫院的社工提出申請，經評估後則可作出轉介，並由相關職員安排入住。院舍除了設有完善的設施外，並提供心理支援服務，義工亦為病人開設瑜伽班、補習及英文興趣班、繪畫或手工藝班等，讓情況相近的家庭互相扶持，一同走出難關。

香港麥當勞叔叔之家慈善基金在去年11月，訪問了多名曾入住麥當勞叔叔之家的病童家長，探討重病兒童父母的壓力。調查發現，大眾普遍認為重病兒童家庭所需的支援足夠，例如復康支援、交通、食物或生活用品津貼、暫托服務等。不過僅25%以下的病童家庭，認為上述每項支援為足夠。

麥當勞App即日起推出電子捐款券

第二間「香港麥當勞叔叔之家」將於今年底投入服務，院舍將設有66個房間，向患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童提供服務。麥當勞呼籲大眾關注病童需要，由即日起在App增設電子捐款券，希望能幫助受影響的病童家庭。此外，顧客亦可在自助點餐機選購食物時，在訂單付款前的步驟點選捐款。