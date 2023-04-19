港鐵事故頻頻高層薪酬創新高　行政總裁$1680萬　政府去信表關注

港鐵近年出現不同事故，過去又經常加價，備受市民批評。運輸及物流局局長林世雄早前曾表示，就港鐵管理層的評核報告及全年花紅「做緊工夫」，亦正研究港鐵管理層花紅要與工作表現掛勾。



港鐵近日公布2022年的年報，發現多名港鐵管理層於2022年的薪酬，都為多年來新高，其中行政總裁金澤培的年薪高達1,680萬元，單是基本薪金已過千萬元。另外，其中一項薪金為「與表現掛鈎的薪酬」，雖然去年曾發生過荃灣線列車「甩門」出軌，以及將軍澳線列車車鈎組件鬆脫等事故，然而各高層的該薪酬都上升，例如多次就事故解畫的港鐵車務總監李家潤，就由2021年的110萬元，升至2022年的150萬元，按年增36.3%；金澤培更由240萬元，倍增至540萬元。二人所獲薪金均是上任以來新高。



立法會議員張欣宇認為，現時欠缺客觀標準判斷港鐵表現優劣，認為需要定下客觀標準，然後當港鐵發放花紅時，應考慮相關因素，包括嚴重車務事故。港鐵表示，各級員工的薪酬反映了當年的宏觀經濟情況下的公司業績、員工工作表現等各種因素，而2020-2021年間，香港正值疫情嚴峻期。



運輸及物流局回覆表示，林世雄早前已致函港鐵董事會主席，要求在評估港鐵高層管理人員的年度績效表現及薪酬時，必須認真考慮包括提供安全可靠鐵路服務、達到公眾期望等所有因素，政府會繼續跟進相關工作。



港鐵去年嚴重事故一共有八宗 罰款1.03億

港鐵近日發表2022年的年報，當中提到董事局成員及執行總監會成員酬金。執行總監會由多名港鐵管理層組成，負責日常業務，當中包括總監，最高職位為行政總裁金澤培。

雖然港鐵去年發生多宗事故，以31分鐘或以上的事故計算，一共有八宗，按照最新的票價機制，須被罰款1.03億元，包括11月份荃灣線油麻地站列車「甩門」出軌、12月份將軍澳線列車車鈎組件鬆脫，大批乘客受影響，甚至要摸黑徒步行走路軌逃離現場。

▼2022年11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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▼2022年12月5日 港鐵將軍澳線車鈎組件鬆脫事故▼



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車務總監「與表現掛鈎的薪酬」升36%

執行總監會成員的薪金除了基本薪金及退休金供款，亦有「與表現掛鈎的薪酬」。然而根據歷年年報，部份管理層的相關薪酬，都是其上任以來新高。以李家潤為例，他於2020年起任車務總監，該年有關薪酬為20萬元、2021年為110萬元，到去年為150萬元，按年再多36.3%，全年薪金達680萬元。然而，港鐵去年發生上述事故，李亦多次就事故現身解畫及致歉。

李家潤就將軍澳線事故解畫及道歉。（資料圖片／夏家朗攝）

金澤培基本薪金$1010萬 表現掛鈎的薪酬按年增1.25倍

至於行政總裁金澤培，其基本薪金、津貼及實物收益，亦已經破千萬元，達1,010萬元，退休金計劃供款達130萬元，與表現掛鈎的薪酬亦達540萬元，合共1,680萬元。事實上，金澤培於2020年及2021年的與表現掛鈎的薪酬，分別為80萬元及240萬元；即2022年的相關薪酬按年增1.25倍。

金澤培（右）於油麻地站事故後，曾到現場視察及致歉。（資料圖片／梁鵬威攝）

張欣宇：花紅應可反映其服務質素

立法會議員張欣宇表示，現時欠缺客觀標準判斷港鐵表現，單一嚴重事故難以斷定港鐵表現差劣，建議設立客觀的評價指標。他認為港鐵一直對外宣稱的99.9%準時率已沒有意義，可考慮計算嚴重事故所影響的人數等因素，例如令服務延誤八分鐘或以上的事故。他續指，港鐵管理層的花紅應與一些指標掛鈎，其金額應可反映其服務質素，包括考慮嚴重事故。

運輸及物流局回覆表示，十分重視去年兩次嚴重鐵路事故，認為必須多管齊下，強化港鐵管治及監管鐵路安全。在高層人員薪酬方面，局長林世雄早前已致函港鐵董事會主席，要求在評估港鐵高層管理人員的年度績效表現及薪酬時，必須認真考慮不同因素，包括提供安全可靠鐵路服務、達到公眾期望等所，政府會繼續跟進相關工作。

立法會議員張欣宇（資料圖片／廖雁雄攝）

港鐵：薪酬反映當年宏觀經濟情況下公司業績

港鐵表示，每年度各級員工的薪酬，反映了當年的宏觀經濟情況下的公司業績、員工工作表現等各種因素，而2020-2021年間，香港正值疫情嚴峻期。港鐵指管理層採用｢與表現掛鈎的薪酬｣ 安排，由公司董事局薪酬委員會負責釐定；薪酬委員會會參照董事局的公司目標和目的，並考慮公司業績、工作表現、營運和顧客服務表現等各種因素，檢討及批核管理層「與表現掛鈎的薪酬」。