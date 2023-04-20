停電｜港燈停電反或可獲獎賞　梁熙倡參考港鐵機制單一事故計罰則

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電長達近一小時，港燈指供電系統在凌晨進行線路保養維修時有設備發生故障，但按港府與兩電的《管制計劃協議》（即俗稱的利潤管制協議），港燈在65分鐘內恢復供電，或可獲額外0.015%准許利潤。



民建聯立法會議員梁熙今（20日）於港台《千禧年代》表示，穩定供電是港燈責任，認為相關獎賞不合理，且港燈本身亦享有8%利潤保證，促應參考港鐵機制，按單一事故計算罰則。有聽眾同意梁的說法，認為《協議》非常保護兩電：「（今次事件）點解仲要獎佢（港燈）？仲要不停加我哋電費。」



▼ 港島多區停電情況 ▼



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市民問：係咪世界沒日？ 梁熙指港燈有獎賞不合理

梁熙指，港島區停電事件，受影響市民反應兩極，有街坊指當時漆黑一片，街上交通燈無亮燈，「話係咪世界沒日」；另亦有街坊反應較冷靜，形容習以為常，「細個時都成日係咁。」他認為，港燈昨日於港島區多區停電長達近一小時，但根據港府與兩電的利潤管制協議，在65分鐘內恢復電力仍有補貼0.015%，他認為做法不合理，實值得檢視。

梁指《管制計劃協議》有漏洞：穩賺唔蝕嘅生意我都想做

他續說，穩定供電是港燈責任，其亦享有8%利潤保證，「穩賺唔蝕嘅生意我都好想做，出意外仍有獎勵難以接受。」他認為，應參考港鐵機制，按單一事故計算罰則，「唔係計晒成年嘅（事故）先計個平均，當年嘅釐定係有漏洞。」

環境及生態局昨日晚上回覆指，今年會與兩電就《協議》作中期檢討，會考慮公眾意見、過去幾年兩家電力公司運作表現，以及最新的經濟狀況後，並提出修訂賞罰機制，例如需考慮每宗事故的情況，而不應只是簡單計算停電或復電的時間等，以加強保障市民利益。梁熙認為局方反應迅速，惟港燈對事故成因交代較慢，促盡快交代更多細節。另外，機電署已要求港燈盡快查明事故成因，並就事故在4星期內提交詳細報告。

市民質疑《協議》太過保護兩電

聽眾盧先生指，自己從事新地盤的機電設計工程包括冷氣及控制系統等，惟兩電不時出現壓降，「瞬間停半秒，都影響到啲機件冧晒機」，每個地盤需因而額外作維修保養，成本達七位數，亦要與業主攤分，曾向兩電提出賠償追討，惟對方稱壓降是正常情況。他批評，利潤管制協議非常保護兩電，「（今次事件）點解仲要獎佢，但仲要不停加我哋電費。」

工聯會立法會議員郭偉强同意影響供電質素要有處罰，促請環境及生態局盡快交代後續處理。他又認為，港鐵對事件反應及發佈訊息較慢，認為有需要詳細交代事件成因。