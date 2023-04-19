港燈稱維修時設備故障致停電　未提人為錯誤　專家料機組重組故障

港島區周三（19日）凌晨時份廣泛地區停電，事隔逾半天，港燈下午最新表示，停電是因為供電系統在凌晨進行線路保養維修時，有設備發生故障。對於事故是否由人為引起，港燈未有補充。



理工大學電機工程學系教授鄭家偉接受《香港01》訪問表示，今次事件相當罕見，相信是與南丫發電廠內有機組在維修期間，要更換或重置時發生故障引起，認為事件嚴重，惟港燈在聲明中交代的成因「籠統」，外界難以掌握足夠資料，推測真正成因。



工程師學會電機分部代表勞偉籌則表示，暫時未有足夠數據推測所涉的原因為何，據他了解，港燈需要在4個星期內，向機電工程署提交調查報告。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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香港理工大學電機及工程學系教授鄭家偉。（資料圖片）

理工大學電機工程學系教授鄭家偉表示，港島區大規模停電罕見，停電逾40分，估計與有部份供電機件「shutdown」（關閉）有關，亦不排除有機件老化。據他了解，今次大規模停電是因為南丫發電廠內有機組出現問題，「有啲組件係停咗電，出唔到電力」，強調今次「真係停電」，而非電壓驟降。他解釋「其中一個機組停電，變咗有啲有電，有啲冇電，就形成一個電壓波，呢個會影響埋其他整體供電嘅穩定性，令到有啲地方有啲機組跳掣。」

港燈表示，今次供電故障在線路保養維修時發生，鄭家偉相信，事故與改動組件或更換組件有關：「機件當你開關嗰時，就變咗有啲重置出現，咁重置嗰陣時，未必可以回覆返去原來嘅工作點，因為咁可能就會令到機件突然間供唔到電出嚟，要再重置多幾先得，因為咁重置同重置中間就會發生事故，俗稱起唔到機，即係出唔到電。」

他認為，今次故障未必涉及人為疏忽，惟港燈今日交代的成因十分「籠統」，沒有交代清楚甚麼機件出事，以及故障細節，外界難以推測真正成因為何，他認為今次故障涉及機件問題，理應較去年中電元朗供電橋大火更易找到成因。

「好多個掣同一時間跳咗」

勞偉籌分析指，估計今次港島區大範圍停電，情況就如家中「跳fuse」：「就係因為唔想影響到……扯冧咗成個電網，今次突然間，佢自我保護就好多個掣同一時間跳咗」，而多個「跳掣」便涉及區內多組電纜，致港島大規模停電。他相信部份地區連數個後備電纜都「跳掣」，欠缺後備電源，致有地區停電最長達約40分鐘。

機件老化機會微

至於會否涉及機件老化，勞偉籌認為，電網等機件老化機會較微，因為港燈與政府簽訂的協議，保證電力公司有8%利潤保證，故港燈會適時更換基建設施：「佢唔會慳錢去擺落基建度，啲錢擺落基建係guarantee有8%嘅利潤，8%其實係好高，所以佢唔會慳錢落呢樣嘢。」

有別於去年中電元朗停電有起火

至於港燈需時多久調查和交代成因，他則指，今次事故與早前中電發生的停電有別，難以在一兩天內交代初步調查結果，「上嗰兩次都係你真係會見到、physically有啲嘢見到，有個火或邊個位置有條火，但係今次……始終直至現時，暫時冇一樣嘢好實在畀你見到佢係壞咗，所以今次真係要畀上兩次耐一啲，真係可能要4個禮拜。」