初選案｜FB用「進入準戰爭狀態」標籤　辯方質疑趙家賢取態非溫和

民主派初選案16被告審訊繼續，認罪的被告趙家賢今（20日）續在西九龍法院（暫代高等法院）接受辯方盤問。辯方質疑，初選前趙曾在其個人Facebook發文，當中使用「#香港正式進入準戰爭狀態」、「#香港人反抗」等標籤，語調更似是抗爭本土派，質疑他並非如自己所形容般取態溫和。法官追問趙似乎是本土抗爭派一員，有被告隨即大笑，趙對此表示詫異，又一度稱帖文只供朋友閱覽。但辯方指出，帖文其實設為公開，趙便改稱：「我冇掂我個電話好耐⋯」



趙家賢今日繼續接受何桂藍代表大律師Trevor Beel盤問。趙昨提到，民主動力（民動）初選眾籌得來的340萬元，而戴耀廷曾在初選結束後，建議他把其中80萬至100萬捐給香港民意研究所（民研），用作開發新的民間投票系統，以了解市民會否同意否決財政預算案。但辯方今指出，根據趙早前錄取的口供，官方選舉因應疫情押後，戴遂打算使用該筆錢，讓民研在官方選舉之前進行民調，測試初選勝出者的支持度，確保民主陣營穩奪議席。

趙家賢供稱，戴耀廷就捐款予民硑一事追問他，形容對方「係咁chur住我。」（資料圖片）

指戴耀廷擔心傳統民主派 就否決預算案「褪軚」

趙否認曾混淆捐款用途，澄清他當時只想與戴切割，所以他與民動執委會商討後，向戴提出一個「中間方案」，即將眾籌得益其中40萬捐予民研，另把50萬捐給香港獨立媒體作傳媒教育工作。戴遂改用另一個方式追問他，有否預留一筆錢給民研再作來年的選前民調，「總之都係想係民主動力chur翻起碼起碼80萬，比民研做翻民意調查⋯戴耀廷係咁chur住我。」

辯方指，按照趙的說法，戴打算立法會選舉後再做民調，皆因他始終認為，即使參選人間聲稱同意會否決財政預算案，傳統民主派若非受到壓力不會投反對票，其實參選人之間並無真誠共識。趙指，相信戴當時的確不相信傳統民主派，惟並非覺得大家沒有共識，而是「覺得傳統民主派去到嗰個位置嘅時候，係會自己褪軚。」他表示，戴預計參選人進入立法會後，會有許多變數，故希望作民意調查反映民意，「令到傳統民主派會冇顧慮。」

辯方指民動工作報告使用「對抗暴政」 趙指報告由總幹事及其他職員草擬

辯方另提到民動2018至2020年度的工作報告，當中提到趙於2019年11月在太古城被咬甩左耳一事，並使用了「對抗暴政」一字，但趙早前多次表示這並非民動立場，遂問及該工作報告是否由趙或其助手黎敬輝撰寫。趙回答：「回應辯方律師，個陣時我係醫院訓咗係度。」辯方再問，是否即代表該寫字句並非由趙撰寫？趙指：「我已經回答咗，當時係醫院做完手術，睇下駁唔駁翻到隻耳。」

法官陳慶偉關注，趙作為民動召集人，定必接納這種說法，才會批准在工作報告中使用「對抗暴政」字眼。趙承認他需要對此負責，惟坦言工作報告由總幹事及其他職員草擬，「冇特別仔細咁去檢視。」在法官追問下，趙同意該工作報告曾交予民動執委會參閱，但相信執委會成員收到報告後，「都係擸下眼」，故未有質疑內容用字並不符合民動立場。

庭上提及「戴妖」 法庭傳譯譯成「monster Tai」 眾人大笑

此外，辯方指出趙早在2020年2月出席九龍東協調會議，當時他獲邀出席分享舉行初選的經驗。趙表示，該次會議並非協調會議，也不是辯方形容是「初選的種子或起源」。他憶述，觀塘區議會時任主席蔡澤鴻當時表示，戴有意舉行公民投票，並邀約了蔡等人討論，蔡指：「你知『戴妖』㗎啦，又唔知佢會咩葫蘆賣咩藥？我哋咁耐嚟講，做開協調都信得過民主動力，咁梗係揾埋阿趙你嚟聽個會。」法庭傳譯把「戴妖」翻譯成「monster Tai」，惹起眾人大笑。

趙補充，戴當時希望先從九東這個比較小的選區啟動初選，之後再逐步推動至其他地區，故邀請時任觀塘區議會正副主席蔡澤鴻及黃逸旭商討，「探下路、拜地保」。而與會者只得戴、趙、黎、蔡、黃、區諾軒共6人。雖然根據黎撰寫的會議記綠，民動被列作初選操作者，但趙稱與會者沒有任何表決。

趙家賢誤把主審法官陳慶偉 當作另一法官陳仲衡

法官陳慶偉問當日是否一次只是初步（preliminary）會議，趙回應：「我同意陳仲衡法官所講係preliminary，但係有一個exchange（交流）。」陳慶偉即指著身旁的陳仲衡指：「他才是陳仲衡。」庭上各人發笑，趙低聲說：「sorry。」他其後同意，當日只算是「初步交流」。

趙家賢庭上錯認法官陳慶偉(圖)，為另一法官陳仲衡 。（資料圖片）

辯方又向趙展示其個人Facebook帳號截圖，指他曾分別在2020年3月及5月發文時，使用「#香港正式進入準戰爭狀態」、「#香港人反抗」及「#一國兩制名存實亡」等標籤，形容帖文語調似乎貼近抗爭派。法官李運騰指：「他的意思是，你並非如你所言，表現得如此溫和」陳慶偉再指：「不是說民主動力，而是你本人十分激進？」趙思量良久，才回應稱：「其實都唔記得有呢啲嘅post。」

李運騰追問：「似乎你是本土抗爭派成員？」犯人欄內被告隨即大笑，趙便指：「我諗在場嘅反應都覺得好詫異，我自己都好詫異。」有被告在犯人欄內指：「唔係掛。」趙續稱：「人係有情緒，當時嘅政局，情緒有躁動。」陳慶偉問，趙在文中表示自己很憤怒，他的意思是否這則帖文與其性格不符？趙又稱：「其實我嘅個人facebook account，只係我嘅朋友先睇到。」有被告反駁：「地球post嚟㗎喎！」辯方質疑，帖文設定予公開閱覽，趙回應：「我冇掂我個電話好耐⋯」

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名認罪的被告。(詳看下圖)