初選案｜感戴耀廷如滋事份子　趙家賢認怨恨遂稱對方「大學者」

民主派初選案16被告審訊繼續，認罪的被告趙家賢今(19日)續在西九龍法院(暫代高等法院)接受辯方盤問。他形容，自己與戴耀廷的關係「好複雜」，因對方的倡議令其工作量大增，同意法官指他對戴有「滋事份子」的感覺。辯方問及趙，會否把今日景況遷怒於戴，趙稱：「我冇一個怪責嘅情況。」但在法官追問下，承認他回想初選衍生的問題時會怨恨戴，才會稱他做「大哲學家」、「大學者」等。



趙家賢今接受何桂藍代表大律師Trevor Beel盤問，問及與戴耀廷的關係，趙直言：「好複雜」，絕對不會以「親密朋友」形容雙方關係，又指戴在2012至2016年間提出的不少倡議，儘管本意是好的，但在執行方面需要整個民主派協助推動，導致他的工作量增加，「令到我當時嘅工作好困擾」。法官李運騰便問：「即是你認為他是一個滋事份子（troublemaker）？」趙稱：「有呢個感覺。」當法官陳慶偉追問，他這種感覺是現時回顧得出，抑或是他當時已經有這種感覺？趙指當時已有這種感覺，但現在回顧來看，「事實上好多由佢倡議推動出來嘅嘢，咁大家有目共睹。」法官陳仲衡打斷道，以趙的說法，戴提出倡議並非要製造麻煩，趙澄清：「我冇話佢係搞事，只係令我工作方面，好多困難製造咗出來。」

趙家賢(右上)作供時對戴耀廷(左)怨恨，對區諾軒(右下)則絕對沒有不滿。(資料圖片)

趙家賢承認對戴耀廷怨恨 強調作供只希望協助法庭更加理解案情

趙同意，他在退出初選工作之後，的確對戴有不滿。被問到趙有否把自己今時今日的困境遷怒於戴？趙稱：「我冇一個怪責嘅情況」，強調在法庭作供只是希望協助法庭更加理解案情。李運騰質疑，如果沒有2020年初選，趙便不會面對今日景況，趙回答指事情已經發生，他需爲自己當時的錯誤判斷等承擔責任，又指他個人亦有情緒，例如他早前作供談及撤回暴動定性的訴求時，腦海閃過他曾在太古城因協調糾紛、保護市民被咬掉耳朵，故回想初選之後出現的問題，「我對於戴耀廷嘅感覺係有嘅。」李運騰最後追問，趙對戴有所怨恨（resentment），才會稱他做「大哲學家」、「大學者」等？趙同意。至於與區諾軒的關係，趙重申與區在工作上保持良好交流，無甚私交，但對他絕對沒有不滿。

此外，趙指戴會提出不少想法或者計劃去「so-called 推動民主」，包括佔中，做法比較進取，故在2020年前，社會上已出現不少戴的支持者。而戴約於2017年，戴有意建立對抗政府的陣營，當時已就2019年區議會提出許多想法，不過他最後募集到的「風雲戰士」人數不多。趙認為，2019年區議會納入更多較「進取」的民主派人士，戴有相當大程度的影響，但重申本土派、政治素人當中亦有溫和務實者。

陳慶偉要求趙釐清他對「本土派」及「本土抗爭派」的定義，趙遂解釋，「本土派」認為主張特區政策應該著重特區境內的事。陳慶偉追問：「即是他們主張政策應要本地居民制定，而非『北方的人』？」趙同意，補充指本土派一般沒有港獨主張；而「本土抗爭派」這種思維始於初選，他們認為傳統民主派過去30年「冇乜民主進寸」，亦覺得政府政策不重視香港，故會反對政府政策。趙同意，個別人士可以同時採納兩種政治思維。至於「進步派」相比傳統民主派較不溫和保守，但也不會像本土抗爭派一樣「擺明係對抗」，而區正是「進步派」人士。

否認辯方所指 民主動力於2020年2月已答應承辦初選

談及民主動力在初選中的角色，趙重申當時廣義上市民希望民主陣營不要再「鬼打鬼」，各方協調後決定以初選解決分歧，此後民主動力出席協調會議，純粹是就有舉辦2017年立法會補選的初選分享經驗，雖然他本人經常在協調會議中遲到早退或者只派助理出席，但他出席會議只是看看有否意見可以提供。律師質疑，其實當各方於2020年2月召開協調會議時，民主動力已經答應承辦初選，趙稱組織5月才確認承辦只是編造出來。趙反問：「辯方大狀係咪想係我個腦度，植入一啲唔屬於我嘅認知？」隨即惹來庭上眾人譁然。

律師又問及，若果民主派在立法會取得過半議席，如何致使政府回應五大訴求？趙表示，當民意授權力量大增，民主陣營在許多政策討論上便會有更多力量，爭取推動某些倡議政策，運用其影響力令政府回應訴求，但個別人士具體地如何實行，相信他們進入立法會後，會「有自主性」去處理。

趙早前承認，他並不同意無差別否決財政預算案。律師便問，趙曾否就此向戴溝通。趙指，他的確曾向戴提出此事，但戴回應稱若有分歧，可以留待與會者在協調會議上討論，所以他只是讓其他人商討，自己則沒有特別參與。

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪的被告。(詳看下圖)