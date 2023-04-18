初選案｜趙家賢指墨落無悔聲明有施壓之感　若不簽便不屬抗爭陣營

民主派初選案16被告審訊繼續，認罪的被告趙家賢今(18日)續在西九龍法院(暫代高等法院)接受辯方盤問。趙被問及《墨落無悔》聲明書時指出，聲明書的語境為所有參與協調會議的人士，都是抗爭陣營，但其實當時不同意見仍在拉扯，認為該聲明書是想給予他人壓力，若不簽署該文件，便不屬於此陣營。



爭議主要在否決預算案

代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文，今早先就《墨落無悔》聲明書盤問趙家賢。趙同意聲明書中只有否決預算案方面，傳統民主派和本土抗爭派有爭議。

當時意見仍在拉扯

趙稱以其理解，聲明書提到「抗爭陣營」，因協調會議上出現立場差異，聲明書的發起人為表達其陣營已達「最大公因數」，其語境為所有參與協調會議的人，都是抗爭陣營，惟趙指當時不同意見仍在拉扯。法官李運騰問，「抗爭陣營」是否指一般民主派，趙稱難以如此回答，但指聲明書是給予他人壓力，若不簽署，便不屬於此陣營。

法官認為否決預算案已達共識

辯方指，聲明書顯示當時在此方面仍有分歧，法官陳慶偉認為就否決預算案已達致共識，又指不可以只看某一句子，需從整個聲明考慮，又指聲明書有：「我們認為，在初選協調會議上已取得共識的共同綱領……」一句。辯方不同意。法官李運騰指，沈代表的被告均未有簽署該聲明書，這可於日後處理。辯方則解釋，想以此表達即使是聲明書發起人，亦認為當時仍有分歧。

兩名來自民主黨的被告均沒有簽署聲明書。(詳看下圖)

戴草擬文件未列明討論的出處

此外，趙家賢早前形容戴耀廷有「亂咁黎」的傾向，沈向趙指出，如九西的第一個協調會議，就否決預算案只有簡單討論，但戴其後傳送出一個該選區的初稿文件，內容寫上「會積極運用」否決權。趙指文件標題顯示是「初稿」，其內容為草稿，當中沒有附註標示來自甚麼討論。

不知戴是否有聯絡個別人士

沈繼而指衞生服務界沒有舉行協議會議，但戴於2020年6月8日在初選組織者的WhatsApp群組中，發送標題為「35+計劃 民主派衛生服務界協調機制協議」的文件，當中亦有和其他選區類似的共識。沈續問，戴如何在沒有召開協調會議下，整理出該文件。趙稱不知道，他亦有問戴如何和該界別的人討論，戴回應和有意參選該界別的人士有聯絡。惟趙同意辯方所指，不知戴是否確實有聯絡該些人士。

不同光譜的人均對戴好俾面

沈向趙家賢指出，協調時未有規則如何取得共識，趙同意沒有正式文件，但他當時觀察到不同光譜的民主派人士，在會議中「好俾面」戴，亦很信任區諾軒。同時在會議中出現爭議時，戴會提出以不同的做法，如提出建議。

只知民主黨會參初選但未有講及否決預算案

沈續指在整個「35+計劃」和初選中，黃碧雲和林卓廷從未答應無差別否決預算案，趙指兩人沒有特別就此事表態，又指他當時作是民主黨員，收到的訊息主要是該黨會參與初選，但未有特別講及否決預算案。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022