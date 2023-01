Uncle Ray逝世｜楊潤雄致哀﹕郭利民是香港流行文化代表性人物

縱橫香港廣播界逾70載、98歲的「樂壇教父」Uncle Ray(Ray Cordeiro,郭利民)於昨午(13日)離世。文化體育及旅遊局局長楊潤雄對其離世深表惋惜,並向其家人致以深切慰問。楊潤雄表示,Uncle Ray以豐富的專業知識及親切的聲音導賞音樂,陪伴港人數十年,是香港重要的流行文化代表性人物,也是港人慈祥的長輩,對樂壇貢獻良多,港人對他的離世非常不捨,永遠懷念他。



商務及經濟發展局局長丘應樺亦對Uncle Ray逝世深表惋惜,他指Uncle Ray從事廣播工作逾七十載,建樹良多,備受業界敬重。他主持香港最長壽廣播節目「All the Way with Ray」,廣受聽眾歡迎。丘應樺衷心感謝郭利民博士對廣播界的畢生貢獻,並向其家人致以深切慰問。港人會永遠懷念他。

Uncle Ray 縱橫香港廣播界逾 70 載,多年來透過主持電台節目,以音樂慰藉人心。(香港電台提供)

Uncle Ray 治喪委員會全文﹕



樂壇教父 Uncle Ray 與世長辭

(1月14日)我們懷著沉痛和不捨的心情宣布,有樂壇教父美譽的 Uncle Ray,於主曆2023年1月13日下午5時,在香港中文大學醫院安詳離世,享年98歲。至親好友陪伴在側,並由Joe Junior 領唱 You’ll Never Walk Alone,送別這位備受尊敬的前輩。

Uncle Ray 原名 Reinaldo Maria CORDEIRO,中文名字郭利民,是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者(由2000年至今),一生奉獻香港廣播界和樂壇,影響深遠,建樹良多,於1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。此外,他曾獲英女皇頒授MBE勳章(1987)、特區政府頒授銅紫荊勳章(2008)和銀紫荊勳章(2022)、香港演藝學院頒授榮譽院士(2012)和香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士(2022)。

香港中文大學醫院的醫護團隊,個多月來對 Uncle Ray 悉心照顧,我們深表謝意;並向 Uncle Ray 的家人致以深切慰問。喪禮將以天主教儀式進行,詳情另行公布。