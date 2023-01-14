Uncle Ray逝世｜楊潤雄致哀﹕郭利民是香港流行文化代表性人物

縱橫香港廣播界逾70載、98歲的「樂壇教父」Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）於昨午（13日）離世。文化體育及旅遊局局長楊潤雄對其離世深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。楊潤雄表示，Uncle Ray以豐富的專業知識及親切的聲音導賞音樂，陪伴港人數十年，是香港重要的流行文化代表性人物，也是港人慈祥的長輩，對樂壇貢獻良多，港人對他的離世非常不捨，永遠懷念他。



商務及經濟發展局局長丘應樺亦對Uncle Ray逝世深表惋惜，他指Uncle Ray從事廣播工作逾七十載，建樹良多，備受業界敬重。他主持香港最長壽廣播節目「All the Way with Ray」，廣受聽眾歡迎。丘應樺衷心感謝郭利民博士對廣播界的畢生貢獻，並向其家人致以深切慰問。港人會永遠懷念他。

Uncle Ray 縱橫香港廣播界逾 70 載，多年來透過主持電台節目，以音樂慰藉人心。（香港電台提供）

Uncle Ray 治喪委員會全文﹕



樂壇教父 Uncle Ray 與世長辭

（1月14日）我們懷著沉痛和不捨的心情宣布，有樂壇教父美譽的 Uncle Ray，於主曆2023年1月13日下午5時，在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。至親好友陪伴在側，並由Joe Junior 領唱 You’ll Never Walk Alone，送別這位備受尊敬的前輩。

Uncle Ray 原名 Reinaldo Maria CORDEIRO，中文名字郭利民，是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者（由2000年至今），一生奉獻香港廣播界和樂壇，影響深遠，建樹良多，於1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。此外，他曾獲英女皇頒授MBE勳章（1987）、特區政府頒授銅紫荊勳章（2008）和銀紫荊勳章（2022）、香港演藝學院頒授榮譽院士（2012）和香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士（2022）。

香港中文大學醫院的醫護團隊，個多月來對 Uncle Ray 悉心照顧，我們深表謝意；並向 Uncle Ray 的家人致以深切慰問。喪禮將以天主教儀式進行，詳情另行公布。