DSE2023｜英文閱讀卷談導盲犬 另引美國前總統夫人米歇爾自傳
撰文：梁晉穎
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中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今日開考。卷一閱讀卷必答部分，主圍圍繞「微型小說」的創作；選答部分的文章則談及導盲犬，又引用美國前第一夫人米歇爾．奧巴馬（Michelle Obama）文章，分享她與母親的故事。
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文憑試英文閱讀卷一設有兩大部份，甲部為必答題，乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部分，考生須二選一，選B1部份成績最高只可獲4級。
今年卷一甲部設有一篇長文章，主題圍繞「微型小說」的創作。乙部B1有兩篇閱讀材料，談及國際導盲犬日，導盲犬如何改善視障人士生活，以及討論本港過時法律和公眾意識不足，如何不利培訓導盲犬。乙部B2則有一篇文章，節錄自美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）文章和自傳，分享母親養育方式，如何塑造今日的自己。
DSE 2023｜文憑試主科筆試何時開考？
今年DSE主科筆試於2023年4月21日開考，考到5月18日，由英文科打頭陣。疫情後第一個公開試，有考生試前仍做快測確保安全，當中亦有考生中招飛的往「指定試場」赴試。
DSE 2023｜考生倘確診，該如何赴試？
確診考生不獲准進入一般／特別試場，但可選擇於考評局「指定試場」應考，詳情請參考確診考生安排。