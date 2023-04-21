DSE2023｜英文閱讀卷談導盲犬　另引美國前總統夫人米歇爾自傳

中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今日開考。卷一閱讀卷必答部分，主圍圍繞「微型小說」的創作；選答部分的文章則談及導盲犬，又引用美國前第一夫人米歇爾．奧巴馬（Michelle Obama）文章，分享她與母親的故事。



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文憑試英文閱讀卷一設有兩大部份，甲部為必答題，乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部分，考生須二選一，選B1部份成績最高只可獲4級。

今年卷一甲部設有一篇長文章，主題圍繞「微型小說」的創作。乙部B1有兩篇閱讀材料，談及國際導盲犬日，導盲犬如何改善視障人士生活，以及討論本港過時法律和公眾意識不足，如何不利培訓導盲犬。乙部B2則有一篇文章，節錄自美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）文章和自傳，分享母親養育方式，如何塑造今日的自己。