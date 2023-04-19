DSE 2023︱3年高中疫下渡過　應屆考生：不擔心新冠　憂患感冒

本屆DSE中學文憑試將於周五（21日）開考，應屆考生的三年高中，大部份時間都是在疫情下渡過，聖公會莫壽增會督中學的中六學生鍾永儀便是其中之一。她提到在疫情之下轉為網上授課，對學習成效有很大影響，除了很易分心外，亦較難吸收教學內容。



今屆DSE亦有不少因應疫情的安排，例如應試時必須載口罩及填寫健康申報表，鍾永儀提到早前英文科口試時，遇到有考生忘記填寫健康申報表或忘記載口罩，對士氣有很大影響，「成個氛圍就好似自己做漏嘢咁樣，佢哋都好緊張，見到大家都好焦急，特別是考oral很容易影響到考生發揮。」



至於以往不少考生都擔心染疫而影響到考試，鍾永儀今年則坦然應對，因為她曾經確診，有抗體，加上當時的反應亦不太大，三至四日便康復，所以都不太擔心，反而會擔心天氣轉變而感冒。



鍾永儀中三下學期（2000年初）開始便因疫情而轉為網上授課，選修中史及文學的她認為對學習成效有很大影響，「上堂效率都好低，上zoom嘅話，喺屋企可能就會分心。」隔着鏡頭上課，老師的肢體動作等都不能清楚傳達，對吸收課堂內容有一定影響，「如果可以上面授課就會比上zoom好好多。」

她提到網課時，很多時候都會分心或聽不清楚老師的內容，尤其是她居於村屋，很易遇到網絡問題便錯過課堂內容。不過老師會將網課內容錄起來，發送給學生，在溫習上有很大幫助。不過如果可以選擇，她都會傾向面授上課。

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考評局因應今屆考生學習進度受疫情影響，作出多項調節，當中當中包括取消部份科目的校本評核，鍾永儀認為沒有了校本評核亦是另一個挑戰，因為學生在進行校本評核時，有老師幫助，但今屆則更則着重筆試表現。不過她亦認為考試時間表更緊密，會令考生不易鬆懈，「會畀多啲心機集中溫書，如果隔太遠好易就分心hea下第二日再算。」

今屆應考DSE亦有不少因應疫情的安排，例如需要載口罩及填寫健康申報表，鍾永儀提到早前應考英文口試時，遇到有考生忘記填寫健康申報表或忘記載口罩，雖然試場有後備口罩及健康申報表讓考生即場填寫，但亦對考生士氣有很大影響，「成個氛圍就好似自己做漏嘢咁樣，佢哋都好緊張，見到大家都好焦急，特別是考oral很容易影響到考生發揮。」

至於以往不少考生都擔心染疫而影響到考試，鍾永儀今年則坦然應對，因為她曾經確診，有抗體，加上當時的反應亦不太大，三至四日便康復，所以都不太擔心，反而會擔心天氣轉變而感冒。

原訂今屆的DSE將會是最後一屆的中文口試，但考評局指為提供更大的靈活性及騰出更多課時，所以提早取消中文口試，鍾永儀對此感到可惜，因為她本來對口試亦有一定信心，「我咁鍾意講嘢，成績應該都唔算好差，都可以拉一拉分。」

鍾永儀亦認為中文口試的告別是一個遺憾，因為口試着重考生即時面對問題的反應，「佢訓練你即時思維同表達能力，咁你冇咗就可能日常相處比較難。」而對於教育局曾作出的解釋，指中文是大部分學生的母語，日常生活及課堂均能提供訓練說話能力的機會，她認為口試是基於題目作討論，「日常溝你唔會特登去諗正反兩面，你都係講你個觀點，反而你去考試有唔溝通技巧，可能你要學識同人點可以冇咁容易起磨擦，唔同囉我覺得。」

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指通識科明年「殺科」 今年必須一試成功 決不重讀

來年通識科將會被公民與社會發展科全面取代，加上其他科目亦紛紛改制，令下定決心鍾永儀要考得好成績，即使考試成績未如理想亦不會重讀中六。她解釋說，因為來年的DSE有巨大改變，當中不少科目都要重新適應，「如果我落去，一年時間就要適應晒咁多唔同嘅考試機制。」

作為末代通識科學生，鍾永儀亦對科目被取代感到十分可惜，因為通識科教學生批判性思考，認為十分重要；她有接觸一些低年級同學，發現公民科下變了考學生的背誦能力。不過她亦認為公民科只計及格與否，相對地壓力亦較小，她亦同樣可惜取消專題研習IES，因當中學生可以接觸到很多方面的範疇，例如要進行訪問、問卷調查等，「可能要做好多方面調查，對你有興趣課題更潛入了解。但當你cut咗𠵱樣嘢就當然係冇咁大壓力，但我覺得學到嘅嘢都少咗。」

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