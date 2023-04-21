加拿大香港女醫生謀殺案　死者前年在港遭入稟追討逾2400萬元債

長居加拿大卡加利（Calgary）的香港女醫生謝淑華手腳被綑綁，在上周六（15日）晚被推落樓慘死。其後再有一名男子唐德林跳樓身亡，疑與兇案有關。

《香港01》發現女死者在前年被一名香港商人朋友入稟，追討合共2,448萬元（港元，下同）債項，當中包括1,600萬元利息。原告自1985年便開始借款，在2018至2019年期間，原告幾乎每月都匯款5.5至8.72萬元予女死者。



在加拿大被推落樓慘死的香港女醫生謝淑華，前年被一名香港商人朋友入稟，追討合共2,448萬元債項，當中包括1,600萬元利息。（Facebook圖片）

丈夫出軌 已離婚

被推落樓慘死的香港女醫生謝淑華（Tse Suk Wah Joanne）育有兩子，加拿大傳媒報道指她近期離婚。警方將事件列作謀殺及自殺案，更指她與其後墮樓身亡的唐德林（Tang De Lin，音譯）剛開始新關係，但沒提供詳情。

謝淑華在加拿大開設診所，在2021年未有按要求提交病人病歷，被加拿大監管機構裁定專業失德。她在聆訊中表示，2019年丈夫出軌，二人已離婚。

在加拿大被推落樓慘死的香港女醫生謝淑華，在卡加利開設診所。（Google map 街景圖）

1985年至2019年多次借款 利息逾1600萬元

謝淑華被判專業失德的同年，她被香港商人郭安國入稟追討2,448萬元債項，入稟狀指原告與謝是多年朋友，並指謝是香港公民，主要在加拿大居住，入稟狀寄到謝於加拿大的診所。

原告在1985年至2019年期間多次以電匯及匯款形式借出款項，並與謝作出三次口頭借款協議，三次借款金額分別約172萬、414萬及255萬元，年息6.5厘，利息總數超過1,600萬元。

原告在入稟狀透露細節，指與謝在香港達成口頭協議，並指雙方同意所有借款協議受香港法律管限。原告指在1985至1996年期間借出第一筆172萬元的借款，年息6.5厘。原告其後在1996年5月向死者發出經律師公證的信件，列明要求謝第一筆還款款項及利息等詳情，入稟狀指謝收到信件後，曾口頭確認借款金額及還款的利息。

謝其後再在1991及1992年與原告分別達成第二、三次口頭協議。原告在1991至2017年期間借出第二筆414萬元借款，並在1992至2019年期間再借出第三筆255萬元借款。

翻查每筆借款款項，原告自2018年開始，幾乎每月都有匯款予謝，每月匯款金額約5.5萬元，當中有一個月更達8.7萬元。

被指控2019年起拒絕還款 原告三度發律師信

入稟狀指謝其後也曾口頭確認借款及利息等款項，惟原告在2019年至2021年期間追討欠款時，謝拒絕及無視他還款的要求。原告在2020至2021年三度發出律師信要求還款，並警告會考慮採取法律行動。