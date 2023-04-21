理大衝突｜女推銷員暴動罪成遭判囚　上訴庭拒批上訴許可

警方於2019年11月圍堵理工大學，大批示威者在校園外與警員爆發衝突，多人被捕。其中一名在尖沙咀厚福街被捕的女推銷員，經審訊後被裁定暴動罪成，遭判囚41個月。她向上訴庭提上訴，上訴庭法官彭寶琴今(21日)聽取陳詞後，拒批出上訴許可。彭官並在判辭指，女推銷員上訴時提出的各種可能，都屬紙上談兵，沒有實質證據支持。



是次提出上訴的被告梁敬慈，被裁定於2019年11月19日凌晨在尖沙咀一帶參與暴動。

判辭透露，沒有律師代表的被告提出多項上訴理由，包括警方當日沒有在尖沙咀一帶封路，她有權於街上行走，同時本案沒有實質證據，支持她以任何方式參與暴動。此外，被告案發時在現場停留，正說明她認為自己與事件無關。

被告亦認為案情有多個可能性，但原審法官只選取對她最不利的推論，裁定她罪成，造成不公。

判辭指被告提出的各種可能 都屬紙上談兵

惟上訴庭法官彭寶琴強調，即使個別的環境證據獨立來看，可能不足以作任何合理的推論，但如把所有環境證據結合是可以達致一個肯定有罪的推論，法庭有權作出該推論。

彭官亦指，被告現時提出的各種可能，都只是紙上談兵的空泛陳詞，沒有實質證據支持，法庭不會替沒有出庭作供的被告，設想各種脫罪的可能。而被告在原審時不作供，原審法官席前只有控方提出的證據，因而加強法庭可作的推論。

彭官認為，被告提出的上訴理由，沒有合理可爭辯之處，因此拒絕批出上訴許可。

案件編號：CACC149/2022