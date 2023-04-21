港大醫學院5月到澳洲「搶人才」　招聘醫護專才及生物醫學科學家

港大醫學院繼早前聯同醫管局一同到英國招聘人才後，今（21日）再公布會在下月2日至5日分別到澳洲墨爾本及悉尼舉行校友聚會及聯誼活動，冀藉以加強其招募人才的力度。



行政副院長林光汶及副院長（臨床事務）黃穎兒將率領代表團出席，屆時簡介醫學院的成就，以及其透過研究、教育與臨床的貢獻提升醫療護理水平的願景。



港大醫學院繼早前聯同醫管局一同到英國招聘人才後，今（21日）再公布會在下月2日至5日分別到墨爾本及悉尼舉行校友聚會及聯誼活動。（資料圖片）

港大醫學院公布，繼早前聯同醫管局一同到英國招聘人才後，將於下月到到澳洲舉行校友聚會及聯誼活動，冀藉以加強其招募人才的力度，支持其優秀的校友在醫療護理事業上進一步發展。

有關校友聚會及聯誼活動將分別於5月2至3日在墨爾本里爾托洲際酒店 （InterContinental Melbourne The Rialto），以及於5月4至5日在悉尼港環形碼頭萬豪酒店 （Sydney Harbour Marriott Hotel） 舉行。

行政副院長林光汶及副院長（臨床事務）黃穎兒將率領代表團出席，屆時簡介醫學院的成就，以及其透過研究、教育與臨床的卓越貢獻提升醫療護理水平的願景。港大醫學院解釋，校友聚會及業界聯誼活動是大型招募計劃的一部分，目的是吸引優秀人才加入港大醫學院。

關活動歡迎所有澳洲的港大醫學院校友及有意加入學院的醫護專才及生物醫學科學家參加，應徵者可藉此特別機會認識港大醫學院高層代表，了解更多可發展事業的機會。