擁手機受訪長者三分一有上網找健康資訊　研究指多用手機健康較好

由香港大學醫學院等合辧的「耆青連心樂融融計劃」先導計劃，104位平均80歲的受訪長者當中，九成擁有智能手機，六成長者每日用手機的時間少過一小時，主要用來聯絡家人及觀看視頻，只有 31%利用手機上網搜尋健康相關的資訊。



該計劃初步數據顯示，69%受訪者的電子健康素養未如理想。與電子健康素養得分較高長者相比，得分較低人士的心理健康狀況較差，孤單感亦較重，初步結果反映出電子健康素養較高的長者身心健康較好。



「耆青連心樂融融計劃」出席嘉賓與 11 間社褔機構代表、港大學生及長者於分享活動。（關於信和集團提供圖片)

陳肇始：電子健康素養低比率由66%下降至56%

「耆青連心樂融融計劃」連繫年輕人與長者透過心理介入和行為指導，引入電子健康素養概念，強調預防保健和自我健康管理，希望長遠助長者掌握實用的電子健康軟件以改善健康狀況。該計由信和集團和黃廷方慈善基金支持，聯同11間社福機構及非牟利機構伙伴共同合作。

前食物及衞生局局長、港大醫學院護理學院教授陳肇始，為該計劃項目總監。她今日（24日）在發布會表示，觀察到電子健康素養較高的長者，他們的身心健康也較好，她相信隨着本港長者人口上升，他們對社會和醫療需求亦增加。

陳續指，先導計劃的研究數據顯示，七成完成兩星期隨訪的長者中，電子健康素養低的比率由66%下降至56%，反映護理學生適當的介入有助加強長者的電子健康素養；參與關愛服務後，有接近九成學生認為是次經驗有助提高與長者的溝通技巧、成為更好的傾聽者，增加對長者健康護理需求的相關知識。

長者用手機主要聯絡家人及觀看視頻

「耆青連心樂融融計劃」於去年11月展開先導計劃，安排港大護理學院學生接受長者溝通技巧的訓練工作坊，上門探訪超過100名長者，並進行問卷調查及評估身心健康，藉此初步分析他們使用手機及電子健康素養的情況。

在104位平均80歲的受訪長者當中，89%擁有智能手機，但69%受訪者的電子健康素養未如理想，61%長者每日用手機的時間少過一小時，主要用來聯絡家人及觀看視頻，只有 31%利用手機上網搜尋健康相關的資訊。

先導計劃初步數據顯示，與電子健康素養得分較高長者相比，得分較低人士的心理健康狀況較差（9% 對 16%），孤單感亦較重（15% 對 21%），以0到10分計算，他們的家庭快樂指數（7.4 對 8.0）及家庭溝通質素（7.5 對 7.9）均同樣較低。雖然現階段分析在統計學上沒有明顯差異，但初步結果反映出電子健康素養較高的長者身心健康較好。

計劃擴展至醫學院中醫等其他系學生

為期兩年的「耆青連心樂融融計劃」已於今年初正式啟動，繼原有港大護理學院學生擔任「醫護大使」，計劃將擴展至中醫藥學院、臨床醫學學院、藥理及藥劑學系及公共衛生學院的學生，預期參與的醫護學生超過1,000人，並為10,000長者提供服務，協助他們在生理、心理及社會適應等三方面應對疫後生活及關顧自己的健康。

勞工及褔利局局長孫玉菡表示，在數碼時代，教導長者使用智能電話改善健康是最重要的工作，今次啟發1,000名學生幫助一萬名老人家，期待計劃成功，未來將計劃擴展。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，很高興能夠與社區夥伴攜手同行，透過不同計劃促進長者健康福祉。信和集團總經理暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，近年因應新冠疫情，長者需要經常留在家中，令不少長者受情緒困擾。她鼓勵長者學習上網瀏覽實用資訊，加強情緒管理及提升抗逆力，幫助他們活得積極又有姿采。