明愛南區東涌兩校合併　蔡若蓮欣賞辦團有先見之明

本港學齡人口減少，位於南區的明愛胡振中中學，與東涌的明愛華德中書院，明年9月將合併。教育局局長蔡若蓮今（22日）在商台節目《政經星期六》表示，欣賞辦學團體的先見之明，果斷合併兩校，讓南區與東涌的學額互補，對於合併後有意留南區就讀的學生，局方會提供支援。



稱南區學額過剩但東涌需求殷切 讚辦學團體有先見

蔡若蓮表示，南區人口老化嚴重，學額供應過量，相反東涌由於不斷發展，對學額需求殷切，欣賞辦學團體明愛的先見之明，果斷採取合併兩校的措施，讓公帑資源得以善用。她又指，不論南區的學生搬往東涌的校園，或是留在南區的其他學校上課，局方會繼續與團體緊密聯繫提供支援。

蔡又指，學齡人口正面臨結構性下降，並非短期波幅，因此已與收生高危的學校商討方案，希望循序漸進處理，避免出現「斷崖式」情況。例如以合併或重置等方式，處理學額過剩的問題，舉例早前龍翔官立中學與九龍工業學校合併、筲箕灣東官立中學搬往學額需求較高的觀塘區等。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片／梁鵬威攝）

小班教學只對年紀小的學生有效

被問到有建議在中學推行小班教學，蔡若蓮認為，小班教學只對年紀愈小的學生有效，並無研究指對中學生有益。她亦解釋，中學生需要發展更多興趣，若人數太少，校方難以開辦選修科，有違課程均衡發展的方針，「想整一隊足球隊都唔夠人。」

蔡強調本屆政府已承諾不會安排中學「復位」，收生困難的學校可實行「25+1」，即中一學生超出26人便可開辦兩班，並會因應學生人數下降，以及部份學科教師不足，調整教育文憑學額，例如英文科便會額外開辦課程，亦會加強中層教師的培訓。

蔡續指，學校收生不足的根源為出生率下降，雖然社會正討論鼓勵生育，但遠水不能救近火。她提到，有意見倡吸納海外華僑或內地跨境學生的家長，認為應先提升教育質素，並考慮兒童監護制度、本地家長反應及相關配套等再決定。

合併初期提供校車接送學生往返東涌及南區

明愛日前表示，明愛華德中書院是直資高中學校，只開辦中四以上級別，向高中班提供職業導向課程，惟高中學校的社會功能已逐漸減退，加上東涌人口不斷上升，對教育服務需求與日俱增，逐促成兩校合併契機。兩校合併後，會成為一所資助中學。

明愛華德中書院下學年起會停止取錄中四學生，現時學生可在校內繼續完成中學課程，合併初期新校會提供校車服務接送學生往返東涌及南區，胡振中中學生部份不願遷往東涌的學生，校方會盡力安排他們入讀南區的學校。